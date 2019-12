SV Bommern II baut Vorsprung an der Spitze weiter aus

Seit nun vier Spielen ungeschlagen und weiter Tabellenführer: Für den SV Bommern II läuft die Kreisliga-B-Saison wie am Schnürchen. Auch im Lokalderby gegen den Hammerthaler SV setzten sich die Kicker vom Goltenbusch souverän mit 3:0 durch. Die Treffer für den SVB II erzielten dabei Holger Schumacher per Doppelpack und Strafraumstürmer Alexander Meyer.

Ebenfalls souverän erfolgreich war TuRa Rüdinghausen gegen den RSV Hattingen. Mit 5:0 bezwangen die Wittener die Gäste aus Hattingen. Dabei wurde die Truppe von Trainer Patrick Bankwitz tatenkräftig von der „Ersten“ unterstützt. Mit Marvin Böth, Dennis Pleuger und Niklas Kompalka standen gleich drei Hochkaräter auf dem Platz. Dagegen mussten der VfB Annen II und die SF Schnee dem schlechten Wetter Tribut zollen und das Lokalderby absagen. Auch der TuS Heven II kam an diesem Spieltag nicht zum Zuge. Die Partie gegen die Zweitvertretung von SuS Wilhelmshöhe fiel ebenfalls dem Frost zum Opfer.

Die Spiele im Überblick:

Hammerthaler SV - SV Bommern II 0:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 Meyer (32.), 0:2, 0:3 Schumacher (35., 90. +2.).

Einen souveränen Erfolg im Lokalderby feierte der SV Bommern II gegen den Hammerthaler SV. Mit 3:0 (2:0) bezwangen die Kicker vom Goltenbusch den HSV.

„Die erste Halbzeit war echt gut von uns und wir gingen verdient 2:0 in Führung“, analysierte Bommerns Coach Thomas Nockenberg. Stoßstürmer Alexander Meyer (32.) und Holger Schumacher per Freistoß (35.) ebneten den Weg für die Bommeraner. „Wir standen Defensiv gut und haben nichts zugelassen. In der zweiten Halbzeit ist Hammerthal besser ins Spiel gekommen, wurde aber nicht zwingend“, so Nockenberg.

Das Spiel entwickelte sich zu einer zerfahrenen Partie. Vor allem der Hammerthaler SV versuchte nochmal gefährlich vor das Tor von Dennis Liersch zu kommen, doch das „Abwehr-Bollwerk“ vom Goltenbusch hielt stand. Schumacher mit seinem zweiten Freistoßtor machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf - 3:0 (90. + 2.). „Das war ein verdienter Sieg und wichtige drei Punkte für uns. Nächste Woche geht’s dann mit breiter Brust zum Spitzenspiel gegen den VfB Langendreerholz“, konstatierte Bommerns Coach.



TuRa Rüdinghausen II - RSV Hattingen 5:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 Böth (63.), 2:0 Prokriefke (70.), 3:0 Kompalka (72.), 4:0 Maras (80.), 5:0 Bankwitz (90.).

Zog im Derby gegen Bommern den Kürzeren: Hammerthal-Coach Alfonso Bosco (Hammerthaler SV). Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services GmbH

Deutlicher geht es kaum. Gleich fünfmal traf die Truppe von Trainer Bastian Bankwitz gegen den RSV Hattingen. Am Ende gewann TuRa Rüdinghausen mit 5:0 (0:0).

„Wir hatten arge Personalsorgen. Das sieht man daran, dass gleich drei Leute aus der ersten Mannschaft bei uns aushelfen mussten“, erklärte Bankwitz. Dafür, dass seine Truppe zum ersten Mal in der Konstellation zusammengespielt hatte, fingen die Wittener gut an. „Wir waren da aber leider nicht zwingend genug vor dem Tor“, so Bankwitz. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel und mit der Einwechslung von Niklas Kompalka.

„Der Junge hat unserem Spiel gut getan. Danach lief alles wie am Schnürchen“, erklärte der TuRa-Coach. Erst Marvin Böth (63.), dann Leon Pokriefke (70.) und Kompalka (72.) schossen die Wittener innerhalb von neun Minuten in Front - 3:0. Nach dem 4:0 durch Serkan Maras (80.) verwandelte Trainer Bankwitz in der 90. Minute einen Strafstoß zum 5:0-Endstand. „Das war eine überragende Teamleistung, die wir abgeliefert haben. Ich bin stolz auf die Truppe“, lobte Torschütze Bankwitz seine Mannschaft.





VfB Annen II - SF Schnee ausgefallen



SuS Wilhelmshöhe II - TuS Heven II ausgefallen





spielfrei: SV Herbede II