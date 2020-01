SV Bommern II verpasst faustdicke Überraschung

Zwei packende Halbfinalspiele sahen die zahlreichen Zuschauer auf den vollen Tribünen in der Husemannhalle. Im ersten Halbfinale setzte sich der TuS Heven mit 1:0 gegen den SV Bommern II durch. Moralischer Sieger war allerdings ganz klar die SVB-Reserve.

Der B-Ligist, der sowohl den Reserve-Cup als auch Vor- und Zwischenrunde bei den ersten Mannschaften ungeschlagen überstand, bot auch dem klar favorisierten Bezirksligisten aus Heven die Stirn. Angefeuert vom lautstarken Bommern-Block – von Fachschaftsleiter Georg Fehrentz als beste Fans des Turniers gekrönt – hatte der Außenseiter sogar die erste Chance der Partie.

Applaus für Bommerns Reserve

Heven tat sich schwer, schlug aber mit der ersten Torchance zu. Sven Türker traf für den TuS. In der Folge verpasste Heven die Entscheidung, so dass Bommern bis zum Schluss hoffen durfte. Am Ende blieb der couragierte Auftritt jedoch unbelohnt. Heven erhielt das Finalticket — und Bommern den Applaus. „Wir hatten in diesem Spiel viel Pech. Ich finde, dass wir den Sieg verdient gehabt hätten“, bilanzierte SVB-Trainer Thomas Nockenberg nach der Partie.

Richtig packend ging es auch im zweiten Halbfinale zwischen der DJK TuS Ruhrtal und dem VfB Annen zu. Christian Buth und Florian Schwarz schossen Ruhrtal mit 2:0 in Führung, doch Annen schlug zurück. Vincent Holthaus per Neunmeter nach Foul an Denis Vogel und Yannick Igel trafen zum 2:2. Der Schlusspunkt blieb jedoch den Ruhrtalern überlassen, die in Summe auch die bessere Mannschaft waren. Elvis Karisik staubte ab — 3:2. Die DJK zog damit im dritten Jahr in Folge ins Endspiel ein. Der VfB Annen indes musste sich fragen, warum man die guten Eindrücke aus den ersten beiden Spielen nicht bestätigen konnte.