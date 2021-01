SV Bommern verlängert mit Trainer Jörg Silberbach

Witten. Fußball-Bezirksligist SV Bommern 05 hat den Vertrag mit Coach Jörg Silberbach vorzeitig bis zum Saisonende 2021/22 verlängert.

Auch wenn es in der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Meisterschaftsrunde noch überhaupt nicht rund lief, hat Fußball-Bezirksligist SV Bommern 05 den Kontrakt mit seinem Cheftrainer Jörg Silberbach (55) vorzeitig verlängert. "Wir sind uns da schnell einig geworden", sagte Abteilungsleiter Florian Brommer. Das neue Arbeitspapier läuft bis Ende Juni 2022.

Es war beileibe keine leichte Aufgabe, die der frühere Fußballprofi Silberbach im vorigen Winter von seinem Vorgänger Martin Freitas übernommen hatte. Insgesamt elf Abgänge verzeichneten die Bommeraner - und verheißungsvolle Neuzugänge, die zu größeren Hoffnungen hätten Anlass geben können, heuerten auch nicht am Goltenbusch an.

Bislang nur ein Punktgewinn für Bezirksliga-Elf des SVB

Insofern war von vornherein klar, dass es für Jörg Silberbach und die SVB-Kicker vom ersten Anpfiff weg nur darum gehen konnte, den Klassenerhalt anzupeilen. Sieben Partien bestritten die Bommeraner bis zum Abbruch im Oktober, holten dabei aber lediglich einen Punkt ().

"Der Kader, den wir zur Verfügung haben, ist allerdings auch extrem jung", gibt Florian Brommer zu verstehen. Diese Akteure weiterzuentwickeln sei das wichtigste Ziel für den Club. Und wenn es dann am Ende nicht zum Klassenerhalt reichen würde, dann sei das für die Grün-Schwarzen gewiss kein Weltuntergang. Denn anderen Vereine sind finanziell weit besser aufgestellt, können sich ganz andere Ziele setzen.

Bommeraner stehen vor Verpflichtung zweier Spieler

Dennoch: Jörg Silberbach, dessen akribische Arbeit sie in Bommern schon zu schätzen gelernt haben, lassen ausbleibende sportliche Erfolge nach so kurzer Zeit nicht verzweifeln. Der 55-Jährige gibt sich kämpferisch, glaubt nach wie vor an eine Chance, das rettende Ufer zu erreichen. "Ich bin froh, dass wir uns mit Jörg schnell einigen konnten. Wir wollen , vor allem im Sommer", so Florian Brommer.

Durchaus denkbar, dass auch in der Winterperiode neues Personal verpflichtet werden kann. "Mit zwei Spielern sind wir derzeit im Gespräch. Ich bin zuversichtlich, dass das klappt", so der Abteilungsleiter. Einen der beiden Akteure hatte man im Sommer schon auf dem Notizzettel, dann aber blieb der Spieler doch bei seinem bisherigen Club.

A-Jugendliche stehen beim Club weiter im Fokus

Bommerns Benjamin Schröder ist nicht nur als Stürmer gefragt, sondern auch als Sportlicher Leiter des Bezirksligisten. Foto: Gero Helm

Wichtig aus Brommers Perspektive: "Wir haben auch mit unseren Spielern schon gesprochen und haben durchweg positive Rückmeldungen erhalten." Auch Kapitän Lukas Köntker, der längst trotz seiner jungen Jahre zu einem Leistungsträger avanciert ist, hat sein Bleiben versichert. "Natürlich müssen jetzt ein bisschen was tun, denn wir wollen sportlich schon eine bessere Rolle spielen", sagt Brommer, der auch betont, dass man weiter auf die eigenen Talente setzen müsse. "Einige A-Jugendliche müssen wir da im Blick haben. Alex Koch etwa hat ja schon bei der ersten Mannschaft 'reingeschnuppert."

Dass die Kommunikation wegen Corona ein wenig schwieriger geworden ist und man die konkreten Gespräche allesamt per Telefon führen musste, damit hat man sich beim SVB arrangiert. Jetzt müsse man sehen, wie der Club sich ab der Spielzeit 2021/22 aufstellen könne. Ob es weiter drei Männerteams geben könne. "Das müssen wir auf uns zukommen lassen." Wichtig sei für Brommer und seine Mitstreiter wie Benjamin Schröder aus der sportlichen Leitung, dass man "im Sommer nicht gleich wieder zehn neue Spieler verpflichten" müsse.

Sportlicher Leiter glaubt nicht an Annullierung der Spielzeit

Für Ex-Zweitliga-Profi Silberbach geht es darum, das Maximum aus dem vorhandenen Personal herauszuholen und dann mit den entsprechenden Neuverpflichtungen zu versuchen, zu schaffen. Einstweilen aber dreht sich alles weiter um die Frage, ob und wann überhaupt weitergespielt werden könne. "Man wird versuchen, zumindest die Hinserie zu beenden. An eine Annullierung der Saison glaube ich eher nicht", sagt Brommer.

Es sei erstmal wichtig, überhaupt wieder auf den Platz zu dürfen. "Von da an werden es sicher vier Wochen werden, bis gespielt werden kann", schätzt der SVB-Funktionär. Laut Spielplan steht für den 28. Februar das nächste Punktspiel daheim gegen den SC Weitmar 45 an.

• Fußball:

• Triathlon Witten:

• Ringen:

• Handball:

• Golf:

• Basketball:

• Breakdance:

• Der rollende Torwart: Sascha Brandt gründet einen Skate-Verein

• Wittener Michael Wurst beim VfL Bochum:

• FSV Witten:

Weitere Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.