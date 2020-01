Witten. Den ersten Test absolviert der SV Herbede bei Landesligist Frohlinde - und führt lange mit 1:0. TuS Ruhrtal gewinnt souverän in Hasslinghausen.

SV Herbede hält bei Landesligist lange ordentlich mit

Eine deutliche Niederlage gegen den FC Frohlinde fing sich der SV Herbede zum Beginn der Vorbereitung ein. Gegen den Landesligisten verlor man 1:4. Ebenfalls sieglos blieb TuRa Rüdinghausen gegen RW Barop. Am Ende kam man nicht über ein 1:1 hinaus.





FC Frohlinde - SV Herbede 4:1 (0:1). Nach einer guten ersten Halbzeit musste sich der SV Herbede gegen den FC Frohlinde noch klar geschlagen geben. Die zwischenzeitliche Führung erzielte Laurenz Engelbrecht nach einem Standard - 1:0 (11.). „Wir haben das in der ersten Hälfte recht ordentlich gemacht. Nach dem Seitenwechsel haben wir ein bisschen ausprobiert. Da geht das Ergebnis schon in Ordnung“, erklärte Trainer Christopher Pache. Vor allem im ersten Abschnitt sah Pache gute Ansätze. Die letzten beiden Treffer für Frohlinde erzielte Ex-BVB-Spieler Marc-André Kruska.





RW Barop - TuRa Rüdinghausen 1:1 (0:1). Nicht mehr als ein Remis gelang TuRa Rüdinghausen beim Dortmunder A-Ligisten RW Barop aus Dortmund. Dabei fing die Partie zu Gunsten der Wittener an. Torjäger Patrik Pogledic besorgte die 1:0- Führung nach gut 35 Minuten. Zur Pause wechselte Trainer Fabian Kordel ordentlich durch - zu Lasten der Spielqualität. Dies nutzten die Gastgeber dann eiskalt aus und kamen in der 65. Spielminute zum 1:1-Ausgleich. Zwar versuchten die TuRaner nach vorne noch einiges - doch gelingen wollte nichts.







TuRa Rüdinghausens Patrik Pogledic erzielte das Tor für sein Team in Barop. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

TuS Hasslinghausen - DJK TuS Ruhrtal 0:2 (0:1).Ein guter Start in die Vorbereitungsspiele gelang dem Wittener Hallenstadtmeister beim TuS Hasslinghausen. Mit 2:0 gewann man souverän gegen den Gastgeber aus Sprockhövels Vorort. Nach gut 29 Minuten gelang den Wittenern die Führung durch Janick Lubowitzki zum 1:0. Im zweiten Abschnitt sorgte erst kurz vor Schluss Stephan Engel für den 2:0-Endstand (83.).

TuS Esborn II - SF Schnee 1:3 (0:1). Gut in die Vorbereitung starteten die SF Schnee gegen den TuS Esborn II. Mit 3:1 gewannen die Kicker vom Hasenhölzken deutlich. Bereits nach elf Minuten klingelte es das erste Mal im Kasten der Gastgeber am Böllberg. Philipp Guttowsky trug sich dabei das erste Mal in die Torschützenliste ein. Nach der Pause hielten die Gäste das Spiel lange spannend, bis Torjäger Pascal Ditges auf 2:0 erhöhte (76.). Abermals Guttowsky erhöhte auf 3:0 (81.), ehe die Gastgeber noch zum Ehrentreffer kamen - Endstand 3:1.

Die Wittener Testspiel-Ergebnisse vom Wochenende:





SV Herbede III - ETuS Bismarck II3:4

TuRa Rüdinghausen III - Atletico Essen II7:4

VfB Annen II - VfR Kirchlinde III2:6

TuS Heven II - ESV Langendreer-West III4:0

DJK Adler Riemke II - SV Bommern II0:4

TuS Esborn II - SF Schnee1:3

TuS Stockum II - SC Obersprockhövel III2:1

TuS Heven 09 - FC Castrop-Rauxel5:2

RW Barop - TuRa Rüdinghausen1:1

SV Bommern 05 - RW Stiepel1:1

FC Frohlinde - SV Herbede4:1

TuS Hasslinghausen - DJK TuS Ruhrtal0:2

Hammerthaler SV - Arm. Bochum III5:3

SV Bommern III - SV Bommern A-Jg.0:0