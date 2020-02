SV Herbede: Trainer Pache macht den Sprung in die Oberliga

Herbede. Christopher Paches neuer Verein ist keine Überraschung – vor dem Abschied setzt er sich aber noch mit dem SV Herbede Ziele in der Kreisliga A.

Christopher Pache wird ab der kommenden Saison Co-Trainer beim SV Schermbeck. Der Oberligist hat Pache zusammen mit dem neuen Chef-Coach Sleyman Salha am Samstag offiziell vorgestellt. Den Abschied vom A-Ligisten SV Herbede ist seit zwei Wochen bekannt, und seitdem galt der SV Schermbeck als großer Favorit für Paches sportliche Heimat.

Für den 32-Jährigen ist es eine große Herausforderung: „Ein Sprung von der A-Liga in die Oberliga ist ungewöhnlich, und ich bin sehr froh, dass ich gefragt wurde. Es ist die höchste Amateurklasse und da wird die Luft auch für Trainer richtig dünn.“

Pache hinterließ trotz Abstieg einen guten Eindruclk

Umso mehr freut sich Pache, dass er mit Sleyman Salha einen gut alten Bekannten an der Seite hat: „Ich bin mit ihm in der B-Jugend von RW Essen Westdeutscher Pokalsieger geworden. Später haben wir bei der SpVgg. Erkenschwick und der SG Wattenscheid zusammen gespielt.“

Durch ihn wurde Pache auch Coach der Landesliga-A-Jugend des SVS.

Trotz des Abstiegs hinterließ Pache einen sehr guten Eindruck beim Schermbecker Vorstand. Als das Oberliga-Team ganz neu aufgestellt werden sollte, kamen der Vorsitzende Michael Steinrötter und der sportliche Leiter Cem Kara wieder auf ihn zu.

„Sie sagten, dass ich als Mensch perfekt zum Verein und ins Trainerteam passe.“ Bis zum Sommer hat Christopher Pache aber noch einige Aufgaben in Herbede zu erledigen.

SV Herbede ist schon Dienstag wieder am Ball

Mit dem Team will er den Abstand zu dem Abstiegsplätzen so weit wie möglich vergrößern. Den Start hat er mit einem Remis beim Spitzenreiter TuS Stockum gemacht: „Am Dienstagabend kommt das Pokalspiel gegen Kurdistan, und am Sonntag soll ein Sieg gegen Wilhelmshöhe folgen.“