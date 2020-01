Taktik-Poker der DJK BW Annen geht erneut auf

Trotz eines zwischenzeitlichen 2:4-Rückstandes gegen den SC Poppenbüttel haben die Tischtennis-Damen der DJK Blau-Weiß Annen am Samstag die Nerven behalten und sich am Ende ein 5:5 gesichert - ein weiterer wichtiger Zähler auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Wie schon beim ersten Vergleich mit den Hanseatinnen im Dezember entschied man sich bei den Blau-Weißen für die taktische Variante, Tatsiana Bahr an Position zwei aufzubieten, obwohl sie noch nicht wieder spielfähig war und ihre beiden Einzel somit abschenken musste. Dafür stiegen allerdings die Chancen im unteren Paarkreuz - und die wussten die Annenerinnen in der Schlussphase zu nutzen.

Tatsiana Bahr stellt sich nur der Form halber an den Tisch

Der Auftakt verlief aus Sicht des Wittener Quartetts ganz wie erwartet. Im Doppel holten Oxana Fadeeva und Ingrida Preidziute mit einem Vier-Satz-Erfolg einen eingeplanten Zähler, dafür mussten sich Narine Antonyan und Natalia Zherebina in ihrer Partie glatt mit 0:3 geschlagen geben gegen Anna Tietgens und die ägyptische Internationale Galila Nasser.

Ihr Einzelsieg in der zweiten Runde war immens wichtig: Annens Narine Antonyan ließ Jasmin Kersten keine Chance. Foto: biene hagel / Biene Hagel / Funke Foto Services

Für die kam es im Anschluss gegen Annens Topspielerin Oxana Fadeeva knüppeldick: Nach einem noch knapp verlaufenen ersten Satz (10:12) war sie in den folgenden Durchgängen (jeweils 3:11) völlig chancenlos. Was nach dieser Annener 2:1-Führung folgte, war allerdings eine so nicht ganz erwartete längere Durststrecke. Bahrs hergeschenktem Punkt schlossen sich Niederlagen für Narine Antonyan und Ingrida Preidziute an, die gegen Jasmin Kersten schon mit 2:0-Sätzen geführt hatte.

Antonyan und Preidiziute holen entscheidende Punkte zum BWA-Remis

Dann aber holte Fadeeva mit einem 3:2-Kraftakt gegen Olufunke Oshonaike den dritten BWA-Zähler, und dank der Siege für Antonyan und Preidziute im unteren Paarkreuz sprang immerhin noch ein wichtiges Remis für die Gastgeberinnen heraus, die weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben (TSV Schwarzenbek; 5:15-Punkte).

Statistik der DJK BW Annen:

(Doppel) Fadeeva/Preidziute 1:0, Antonyan/Zherebina 0:1; (Einzel) Oxana Fadeeva 2:0, Tatsiana Bahr 0:2, Narine Antonyan 1:1, Ingrida Preidziute 1:1.