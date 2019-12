Schalksmühle. Verbandsliga-Primus TuS Bommern löst auch die Aufgabe in Schalksmühle am Ende souverän. Torhüter Goldkuhle avanciert zum Matchwinner.

Auch im fünften Auswärtsspiel der laufenden Saison hat sich der TuS Bommern keine Blöße gegeben. Bei der SG Schalksmühle-Halver II siegte der Tabellenführer am Sonntag mit 25:20 (11:10) und wurde seiner Favoritenrolle einmal mehr gerecht.

„Kompliment an meine Mannschaft - das haben die Jungs wirklich sehr gut gemacht“, würdigte TuS-Trainer Ingo Stary nach der Begegnung die Vorstellung seiner Bommeraner. Vor allem die konsequente Defensivarbeit hatte es dem Coach angetan. „Das gelingt hier sicherlich nicht jedem, Schalksmühle bei lediglich 20 Treffern zu halten“, stellte der 34-Jährige klar. Wobei Stary gleich auch ein Lob an das junge Team des Gastgebers hinterher schickte. „Die Schalksmühler haben sich hier absolut zerrissen, haben alles ‘reingeworfen und es uns sehr schwer gemacht.“ Immer wieder mal wechselte die SG-Reserve die Deckungsvariante. Nahm Bommerns Spielmacher Markus Schmitz bisweilen in hautenge Bewachung, agierte dann mit einer 4:2-Abwehr. Jedoch alles Varianten, auf die der Spitzenreiter der Verbandsliga vorbereitet war und seine Antwort darauf hatte.

Aus einem 11:5-Vorsprung wird nach der Pause ein 11:11

Wichtige Treffer in der Schlussphase: Bommerns Marcel Tarlinski (li.) war einer der Trümpfe für den Tabellenführer. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Nach eindrucksvoll konzentriertem Start lagen die Stary-Schützlinge mit 7:2 (15.) in Front, schienen den eigenen Kasten regelrecht zu verriegeln. Nach 24 Minuten hieß es 11:5 für die Wittener, die das Geschehen sicher kontrollierten. Dass es dann aber auf einmal wieder richtig eng wurde und die „Dragons“ bis kurz nach Wiederanpfiff zum 11:11 ausgleichen konnten, war vor allem zwei Problemen beim TuS zuzuschreiben. „Wir haben Schalksmühles Halblinken da nicht gut verteidigt, waren zu passiv. Und vorne haben wir in dieser Phase keine richtig guten Lösungen gefunden, haben dazu viele freie Wurfchancen vergeben“, monierte Ingo Stary.

Allerdings behielt sein Team auch während dieser Momente die Ruhe, hielt an ihrer Marschroute fest. Bis zum 13:13 (36.) waren die Rivalen noch auf Augenhöhe, dann setzte sich der TuS Bommern auf 18:14 (45.) ab. Spätestens mit dem 22:16 (55.) war die Messe gelesen. Wichtig in dieser Phase: Torhüter Stefan Goldkuhle wuchs förmlich über sich hinaus, parierte einige schwierige Würfe - und vorne setzte Marcel Tarlinski die sich ergebenden Konterchancen souverän, so dass sich der TuS Bommern am Ende einen klaren 25:20-Erfolg sicherte. Die beiden schwierigen Aufgaben - gegen die Verfolger Gevelsberg-Silschede und Schwelm - können kommen.

TuS: Goldkuhle, Uphues; Groß (4), Kloppenburg (3/3), Burbaum (1), Lindner (2), Wickel (1), Polakovs, Blechschmidt, Vesper (4), Rasch-Blümel, Faeseke (2), Tarlinski (4), Schmitz (4).