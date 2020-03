In der nicht gerade einfachen Zeit während der Corona-Krise ist es dem Fußball-Bezirksligisten SV Bommern 05 gelungen, vorzeitig schon mal Nägel mit Köpfen bei einer wichtigen Personalie zu machen. Trainer Jörg Silberbach (55) wird die Wittener auch in der kommenden Saison betreuen.

„Wir sind da schnell klar gewesen“, sagt der Sportliche Leiter des SVB, Florian Brommer. Denn man habe „Jörg Silberbach nach der Winterpause ja nicht verpflichtet, damit er schon nach einem halben Jahr wieder geht.“ Brommer betont, dass man schnell festgestellt habe, dass der Club und der Ex-Profi gut zueinander passen. „Die Trainingseinheiten und die ersten Spiele zeigten direkt die Handschrift des Trainers“, wie der offiziellen Verlautbarung des Bezirksliga-Clubs zu entnehmen ist.

Wird nächstes Spieljahr ein Herbeder: SVB-Spielmacher Michael Kraus (re.) wechselt an die Kemnade. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Wittener Club wird weiterhin auf Talente aus dem eigenen Stall setzen

Silberbach und der SV Bommern 05 sind sich einig, auch in Zukunft auf junge Talente zu setzen. „Das muss unser Weg sein. Aktuell ist da auch gar nichts anderes möglich“, gibt Brommer zu verstehen. Für die kommende Spielzeit wird man demnach u. a. Philipp Kalkoff aus der „Zweiten“ hochziehen.

Für Jörg Silberbach war es eine Selbstverständlichkeit, den begonnenen gemeinsamen Weg fortzusetzen. „Mir war auch schon bei unserer ersten Einigung klar, dass es nicht nur eine kurzfristige Geschichte werden wird. Die Mannschaft und das Umfeld gaben mir dann noch von Anfang an das Gefühl, angenommen worden zu sein und in der Zukunft etwas bewegen zu können. Die Mischung zwischen Jung und Alt passt optimal, und ich bin überzeugt, mit einem engagierten und talentierten Kader erfolgreich und attraktiv in der nächsten Spielzeit auftreten zu können“, so der 55-Jährige. Auf Spieler wie Michael Kraus (zum SV Herbede) oder Lars Kozdron (Kirchhörder SC) wird er dann aber nicht mehr bauen können.