TuS Bommern geht als Favorit ins Pokalspiel in Westerholt

In der dritten Pokalrunde tritt der TuS Bommern am Dienstagabend um 20 Uhr beim SV Westerholt an. Der Tabellenführer der Verbandsliga ist in der Halle am Bahnhof an der Kuhstraße eindeutiger Favorit.

Die großen Zeiten des SV Westerholt sind schon einige Zeit vorbei, und der Traditionsverein spielt nun in der Landesliga. Bommerns Coach Ingo Stary nimmt den Pokalwettbewerb ernst, bereitet sich aber anders vor als auf ein Meisterschaftsspiel: „Ich habe mich nicht über den SV Westerholt informiert. Wir besinnen uns auf unsere eigenen Stärken.“

Bommerns Trainer hat ein bis zwei Ausfälle zu verkraften

Die Verbandsliga-Sieben wird nicht ganz komplett an den Start gehen. Felix Groß ist krank und hat Stary schon abgesagt. Nils Leicht hat sich im am Wochenende gegen Recklinghausen eine Schulterverletzung zugezogen und sein Einsatz ist sehr fraglich.

Der Trainer hat aber trotz dieser Ausfälle keine Personalsorgen: „Unser Kader ist mit 15 Leuten gut bestückt. Ich werde auf jeden eine starke Startformation aufs Feld schicken können.“ Im Laufe der Partie will er dann allen seinen Handballern genügend Einsatzzeiten geben.