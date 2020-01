TuS Bommern schlägt sich in Dortmund selbst

Da war mehr drin für die Verbandsliga-Handballerinnen des TuS Bommern. Bei der Drittvertetung von Borussia Dortmund musste sich das Team von Rolf Albus und Katja Niehörster mit 28:32 (9:12) geschlagen geben, nutzte seine Chancen nicht konsequent genug.

„Wir haben uns selbst geschlagen. Das war völlig unnötig“, resümierte Bommerns Trainer Rolf Albus. Seine Sieben begann stark, vor allem in der Deckung. Folgerichtig führte man schon mit 4:2 (7.). „In dieser Phase hätten wir eigentlich auf 8:2 stellen müssen“, so Albus. Stattdessen leistete sich der TuS aber so einige technische Fehler. Auch, weil man das viele Harz am Ball nicht gewohnt war. „Das soll keine Entschuldigung sein, trug aber sicher dazu bei“, so der TuS-Coach. Statt eines noch größeren Vorsprungs ging es auf einmal hin und her. Zur Pause lagen die Wittenerinnen knapp hinten (9:12).

Nach dem Seitenwechsel verlor die Albus-Sieben dann plötzlich komplett den Faden. Die Spielerinnen haderten mit sich selbst, agierten unkonzentriert. Dortmund zog auf 20:12 davon (37.). „Da haben wir die Köpfe einfach hängen lassen und keine Gegenwehr gezeigt“, meinte Albus enttäuscht. In der Schlussviertelstunde stellte er auf Manndeckung um. Das fruchtete. Der TuS berappelte sich wieder ein wenig und holte auf (25:30, 56.). „Wäre die Partie fünf Minuten länger gegangen, hätten wir das vielleicht noch drehen können“, so Albus. Dazu kam es aber nicht mehr.

TuS: Biniasch, Grabe; Hallfarth (2), Menne (2), Wozniak, Wirges (1), Schneider (1), Bernstein (6), Wenzel (1), Berger, Schmidt (3), Hillebrecht (10/3), Striebeck (2), Nievel.