TuS Heven gehen vor Pokalduell die Spieler aus

Heven. Im Achtelfinale des Kreispokals trifft der TuS Heven am Donnerstag auf Phönix Bochum. Trotz vieler Ausfälle beklagt sich Trainer Kastner nicht.

Man kennt sich: Nur vier Tage, nachdem der TuS Heven 09 in der Bezirksliga beim SV Phönix Bochum zu Gast war (1:1), haben es die Wittener nun wieder mit dem gleichen Gegner zu tun. Am Donnerstag (19.30 Uhr, Haldenweg) treffen die beiden Kontrahenten im Achtelfinale des Kreispokals erneut aufeinander.

„Das war ein glücklicher Punktgewinn für uns“, schaut TuS-Trainer Thorsten Kastner auf die Begegnung zurück. Die frühe Hevener Führung durch Nikolai Nehlsons Elfmetertor konterten die Bochumer zeitig, waren in der zweiten Halbzeit sogar das bessere Team. „Bei uns ist da überhaupt nichts zusammengelaufen - so dürfen wir uns einfach nicht präsentieren, wenn wir was erreichen wollen“, haderte Kastner mit der Hevener Leistung.

Neuerlicher Kreuzbandriss bei Hakan Osma, auch Tim Dosedal fällt aus

Ob es nun im Pokalspiel deutlich besser läuft für die Blau-Weißen? Vielleicht hilft ja der Heimvorteil, „und gewinnen wollen wir auf jeden Fall“, sagt der TuS-Coach. Der allerdings wieder eine ganze Reihe von Ausfällen zu beklagen hat. Mehr als ein halbes Dutzend Stammkräfte muss am Donnerstag passen - u. a. Hakan Osma, Tolga Dilek, Kevin Wrede und Yannik Kellner, vermutlich auch Tim Dosedal (Zerrung) und Gökhan Yaman (Fuß). „13 Feldspieler bleiben mir - jetzt müssen sich eben mal andere beweisen“, winkt Kastner ab.