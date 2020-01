TuS Ruhrtal holt sich die Wittener Hallenkrone zurück

Die Fußballer von der DJK TuS Ruhrtal haben den Pokal zurückerobert und sich erneut zu Wittens Hallenkönigen gekrönt. Nach dem Sieg beim Sparkassen Hallencup 2018 und der Finalniederlage gegen TuRa Rüdinghausen im Vorjahr stellte die Mannschaft von Trainer Maik Knapp die Verhältnisse wieder gerade und schoss sich mit einem überzeugenden 4:2-Sieg im Finale gegen den TuS Heven 09 zum Hallenstadtmeister. Platz drei ging an das Überraschungsteam vom SV Bommern 05 II.

„Wir haben ein richtig gutes Turnier gespielt und verdient gewonnen“, resümierte Ruhrtals Coach Maik Knapp. Er bezeichnet sich selbst als großen Fan des Hallenfußballs, dementsprechend hat er seine Mannschaft eingestellt. „Wir haben hier die schönsten Spielzüge gezeigt“, so Knapp. Die Ruhrtaler Dominanz – einzig gegen den SV Bommern II setzte es eine 2:3-Niederlage, als man in der Zwischenrunde bereits als Gruppensieger feststand – wird auch durch zwei persönliche Pokalsiege unterstrichen.

Pokale für Wohlfahrt und Karisik

Maik Wohlfahrt, der stets ein starker und ruhiger Rückhalt war, wurde als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet. Zudem wurde Elvis Karisik mit elf Treffern Torschützenkönig. Und hätte es einen Pokal für den besten Spieler in der Husemannhalle gegeben – auch der wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an Karisik gegangen. „Es ist überragend, was Elvis hier für ein Programm abgespult hat. Er hat wirklich brilliert“, lobte Knapp seinen Schützling.

Zwei Tore und eine sehenswerte Vorlage mit der Hacke steuerte Florian Schwarz (re.), hier im Duell mit Hevens Nedim Jasarovic, zum 4:2-Finalsieg bei. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

So war es auch kein Zufall, dass der technisch versierte und schussstarke Offensivspieler für die ersten Höhepunkte im Endspiel sorgte. Nach zwei Minuten schoss er die Ruhrtaler in Führung. Nachdem zunächst ein weiterer Treffer der Ruhrtaler „nach Videobeweis“ (O-Ton Knapp) aberkannt wurde, weil der Ball nach dem Einschießen ohne weitere Berührung im Tor landete, war Karisik nur wenig später schon wieder zur Stelle. Das 2:0 resultierte aus einer dieser sehenswerten Ruhrtaler Kombinationen, an deren Ende Florian Schwarz mit der Hacke die Vorarbeit leistete.

Zeitstrafen gegen Peci und Dilek

Es wurde noch einmal spannend, was auch an der Zeitstrafe gegen Fitim Peci lag. Tolga Dilek verkürzte zwei Minuten vor Schluss auf 1:2. Weil Dilek kurz darauf Karisik nur mit einem Foul stoppen konnte, musste auch er mit einer zwei Minuten-Strafe vom Feld. Nutznießer war Florian Schwarz, der mit einem Doppelpack den Ruhrtaler Titelgewinn perfekt machte. Der Treffer von Marc Michel zum 4:2-Endstand war nur noch für die Statistik.

„Die Jungs sollen heute feiern, morgen ist trotzdem Training“, sagte Maik Knapp. Er schob jedoch mit einem Augenzwinkern hinterher: „Aber vielleicht gebe ich dann auch die eine oder andere Runde.“ Sein Gegenüber Thorsten Kastner war trotz der Finalniederlage zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Vielmehr bewegte ihn die mutmaßlich schwere Verletzung, die Hakan Osma sich in der Zwischenrunde zuzog: „Das tut heute richtig weh. Ich hoffe nicht, dass das Kreuzband verletzt ist.“

SV Bommern II wird Dritter

Auf dem Feld war die Bommeraner Reserve am Wochenende eindeutig besser aufgehoben als auf der Tribüne. Das Team von Thomas Nockenberg war die große Überraschung, belegte am Ende den dritten Platz. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Den dritten Platz verdiente sich der SV Bommern II mit einem 2:1-Sieg gegen den VfB Annen. David Moczek und Joschua Niemann trafen für Bommern, Philipp Kathstede mit seinem zweiten Torwarttor für Annen. „Wir wollten die Großen ein bisschen ärgern. Das ist uns gelungen. Respekt an meine Jungs“, sagte SVB-Trainer Thomas Nockenberg.



Das Team des Turniersiegers DJK TuS Ruhrtal:

Maik Wohlfahrt, Christian Schacht, Christian Buth, Fitim Peci, Elvis Karisik, Ronan-Osman Uludag, Maik Szappanos, Christian Engel, Florian Schwarz, Hassan Issa, Matthias Lutz.

Bei den Frauen setzte sich der Hammerthaler SV standesgemäß durch und gewann alle Spiele. Ein ausführlicher Bericht folgt.