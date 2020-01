Unerwarteter Doppelsieg für den BCC Witten

Der BCC Witten hat ein unerwartet erfolgreiches Wochenende hinter sich. Obwohl der Dreiband-Bundesligist wohl gegen den BC Magdeburg und gegen den BC International Berlin nur Außenseiter war, hat er beide Begegnungen gewonnen.

Dreiband 1. Bundesliga

BCC - BC Magdeburg 6:2

BCC - BC International Berlin 5:3

Gegen Magdeburg traten die Gastgeber ohne Verstärkung aus dem Ausland an und holten stattdessen Fabian Blondeel aus der zweiten Mannschaft ins Team. Blondeel zeigte eine Klasseleistung und besiegte in nur 21 Aufnahmen Markus Schönhoff mit 40:22. Am zweiten Brett hatte Murat Gökmen gegen Ömer Karakurt keine Chance und unterlag 24:40 in nur 19 Aufnahmen.

Lindemann zeigt seine ganze Klasse

Volker Baten lieferte sich mit Michael Puse ein Kopf-an Kopf-Rennen, das er knapp mit 40:39 in 24 Aufnahmen gewann. Am ersten Brett trat Ronny Lindemann den Beweis antreten, dass er auch gegen Weltklasseleute bestehen kann. Lindemann spielte großartig und ließ dem Dänen Dion Nelin keine Chance. Nach nur 18 Aufnahmen hieß es 40:28, und der BCC hatte einen neuen Saisonrekord mit einem Mannschaftsdurchschnitt von 1,756 Punkten eingefahren.

Am Sonntag war der Tabellenzweite BC „International“ Berlin zu Gast. Dem BCC stand nun Dave Christiani aus den Niederlanden zur Verfügung. Volker Baten setzte sich zum Start an Brett vier gegen Hakan Celik mit viel Kampf mit 40:35 in 40 Aufnahmen durch. Murat Gökmen hatte aber an Brett drei einen rabenschwarzen Tag erwischt und ging sang- und klanglos mit 22:40 in 38 Aufnahmen gegen Cengiz Karaca unter.

Witten BCC Witten hat nun den zweiten Tabellenplatz im Visier Durch den unerwarteten Doppelsieg gegen Magdeburg und Berlin haben sich für den BCC völlig neue Perspektiven eröffnet. Die Wittener haben sich wegen der besseren Spieldifferenz an Magdeburg vorbei auf den dritten Platz geschoben. In zwei Wochen treten die Wittener auswärts beim Vorletzten St. Wendel und beim Siebten BC Elversberg an. In diesen Partien ist auch der Däne Jacob Haack-Sörensen wieder mit von der Partie. Sollte Berlin in Magdeburg verlieren, wäre sogar Rang zwei in Reichweite.

Für Berlin spielte am ersten Brett Deutschlands Nummer eins Martin Horn gegen Dave Christiani. Christiani zeigte seine bisher beste Leistung für den BCC. Nach 21 Aufnahmen hatte er Martin Horn mit 40:31 besiegt und es stand 4:2 für die Wittener.

Lindemann rettet Witten das Remis

Doch am Nachbartisch lief es bei Ronny Lindemann nicht. Sein Gegenspieler Norbert Roestel startete fulminant und Lindemann lag ganz schnell 4:20 zurück. Es wurde ein zähes Ringen um jeden Punkt. Lindemann machte sich auf die Aufholjagd, musste dann aber nach 36 Aufnahmen mit sechs Punkten im Rückstand zum Nachstoß antreten.

Lindemann löste die ersten fünf Punkte, doch dann lagen die Bälle in einer schier unmöglich erscheinenden Position auf dem Tisch. Lindemann löste aber auch diesen schweren Punkt zum 40:40-Remis und zum 5:3-Sieg.

Dreiband 2. Bundesliga

AC Merklinde – BCC II 8:0

Da Fabian Blondeel in der ersten ersten Mannschaft spielte war die Chance beim Bundesligaabsteiger ziemlich gering, Doch die Niederlage in diesem Einzelspiel war gewissermaßen eingeplant. Am vierten Brett unterlag Ersatzmann Edwin Kurmann in 36 Aufnahmen mit 20:40 gegen Dirk Wörmer.

Berkutay Göncüoglu musste gegen Jörg Ikenmeyer am dritten Brett mit 30:40 in ebenfalls 36 Aufnahmen auch eine Niederlage hinnehmen. Simon Blondeel hatte gegen Markus Dömer am zweiten Brett mit 30:40 in 33 Aufnahmen das Nachsehen.

Duell mit dem Weltmeister aus Schweden

Für Edgar Bettzieche am ersten Brett gab es dann ein echtes Schmankerl. Er durfte gegen den amtierenden Weltmeister Torbjörn Blomdahl aus Schweden spielen. Mit 28:40 in 28 Aufnahmen verkaufte sich der Wittener „Altmeister“ gar nicht schlecht.Am Sonntag war der Tabellenzweite BC „International“.