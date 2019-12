Westerholt kommt: Diese Punkte sprechen für den Wittener TV

Der Wittener TV empfängt am Samstag (14. Dezember) den SV Westerholt. Die Partie beginnt um 19 Uhr in der Kreissporthalle. Für den Landesligaaufsteiger gilt es gegen den Sportverein „dicke Bretter zu bohren“, wie Trainer Stefan Rust sagt.

Wittens Trainer Rust kann aus dem Vollen schöpfen

Während die Hausherren zuletzt eine deutliche Niederlage kassierten, fuhr Westerholt gegen die viertplatzierte HSG Herdecke/Ende einen 39:31-Sieg ein. Positiv für Stefan Rust ist, dass der Kader komplett ist und er aus dem Vollen schöpfen kann.

Auch das in der Halle geltende Harzverbot könne ein Vorteil sein. „Wir sind die einzige Mannschaft in der Gruppe, wo nicht geharzt werden darf“, erklärt Rust. Dem einen oder anderen Gegner, der das vielleicht nicht so gewohnt ist, habe man damit „etwas an Geschwindigkeit nehmen können“. So hat der Turnverein von fünf absolvierten Heimspielen vier gewonnen.

Der Trainer des Wittener TV warnt vor dem Rückraum der Gäste

„Als Aufsteiger freuen wir uns natürlich über die Punkte“, so de Coach. Allerdings müsse das Auftreten in fremder Halle besser werden.

Die fünftplatzierten Gäste aus Westerholt zeichneten sich vor allem durch ihren starken Rückraum aus. „Den müssen wir unter Kontrolle kriegen“, so der Trainer.