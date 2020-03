Beinahe täglich wurden zuletzt von etlichen verschiedenen Fachverbänden Liga-Veranstaltungen aufgrund der Verbreitung des Coronavirus abgesagt. Wie der Wittener Turnfachwart Peter Dekowski (TuS Stockum), der u. a. der Technischen Kommission Gerätturnen im Westfälischen Turnerbund angehört, nun mitteilt, wurden mit sofortiger Wirkung alle Landes- und Oberliga-Wettkämpfe der Turner abgesagt.

Dazu gehört u. a. auch der vorgesehene Landesliga-Wettkampf der Stockumer Turner gegen den TV Kierspe sowie alle folgende Termine des Westfälischen Turnerbundes. Des Weiteren wurden auch alle Gau- und Bezirkswettkämpfe der Turner und Turnerinnen zum Schutz der Aktiven abgesagt. Somit auch der Auftakt-Wettkampf der Schüler des TuS Stockum am 29. März in der Stockumer Sporthalle sowie die Bezirks-Jugendmannschafts-Wettkämpfe der Turnerinnen in der Sporthalle der Holzkamp-Gesamtschule.

Trainer Darvish erstellt Übungsprogramm

Nicht nur Fitness-Studios bieten derweil eine Reihe von Alternativen an, auch beim TuS Stockum hat man für seine Turner ein Trainings-Heimprogramm zusammengestellt. Schnell haben sich die Trainer übers Internet ausgetauscht, Coach Jannis Darvish hat den Aktiven der Rot-Weißen inzwischen ein Trainings-Programm zur Verfügung gestellt, damit die lange Zeit ohne Training nicht zu langweilig wird und die Grundlagen wie technische Fertigkeiten, Kraft, Ausdauer und Dehnbarkeit nicht ganz verloren gehen.

Seit vielen Jahren kümmert sich Peter Dekowski (hier bei den Gaumeisterschaften im vorigen Jahr) um den Turnnachwuchs. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

So wurde sogar vom Vater der beiden Gauliga-Jungen Jasper und Johann Maaßen ein kleines Methodikgerät, der „Turnpilz“, als Modell zum Nachbau in die Turnerrunde gegeben. Über das Internet-Kommunikationsprogramm Skype wird u. a. auch seitens der Trainer ein Austausch mit den Aktiven in ihren heimischen vier Wänden während der Maßnahmen stattfinden.

Auch DTB-Kaderturner Nikita Prohorov ist momentan dazu gezwungen, sein Trainingsprogramm zu Hause zu absolvieren. So haben sich seine Eltern bereits einige Kleingeräte aus der Halle holen dürfen, um die Übungen auch weiterhin so realitätsnah wie möglich durchführen zu können.

Bezahlung der Trainer fraglich - Kontakt zur Arbeitsagentur

Ein weiteres Problem für den TuS Stockum ist aktuell die Frage, wie die Bezahlung der festangestellten Trainer des TZ Bochum/Witten weiter laufen soll. „Hier stehen wir in Kontakt mit der Arbeitsagentur, um eine schnelle Lösung herbeizuführen“, so Peter Dekowski. Durch den bevorstehenden umfangreichen Trainingsausfall werden die Stockumer Sportler wohl auch auf die Gau- und NRW-Meisterschaften im Mai verzichten müssen. „Eigentlich wollten wir in diesem Jahr auch mit unseren Schülern und Jugendturnern am Deutschland-Cup teilnehmen. Das wird wohl aufgrund der Corona-Krise nicht gehen“, gibt sich Dekowski momentan recht pessimistisch.

Die hohen Anforderungen für die Mehrkämpfer, sich an sechs Geräten vorbereiten zu müssen, bedürfen eines umfangreichen Trainings auch und gerade an den Großgeräten. Angesichts der Sperrung aller Sportstätten bis zum Ende der Osterferien ist das allerdings nicht möglich. Dekowski: „In erster Linie geht es um die Gesundheit der Aktiven und Menschen, wir können jetzt auch nicht genau sagen, wie es mit dem Liga- und Wettkampfbereich Turnen in diesem Jahr weiter geht. Weitere Entscheidungen können wir erst treffen, wenn wieder ein normaler Sportbetrieb in den Hallen möglich ist.“