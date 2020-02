Witten. Das Hinspiel ging an Bochum, dabei knackten die Wittener die Gäste allerdings (zu spät). Vor dem Spiel gab es aber einen herben Nackenschlag.

Witten Baskets wollen sich bei AstroStars II revanchieren

Der furiose wie überraschende 78:63-Heimsieg mit einer tollen Aufholjagd gegen Lüdenscheid sollte den Witten Baskets eigentlich Auftrieb geben im Oberliga-Abstiegskampf – doch direkt am Montag gab es einen heftigen Nackenschlag für das Team von Trainer Kurtulus Colak.

„Dennis Rath hat sich mehrere Bänder gerissen, für ihn ist die Saison vorbei“, so Colak. Nicht irgendein Ausfall für den Trainer: „Er hat nicht nur gegen Lüdenscheid richtig stark gespielt – er war auch in den vergangenen Wochen einer der Spieler, die konstant waren, als eigentlich die ganze Mannschaft inkonstant gespielt hat.“

Mit etwa zehn Spielern geht es nach Bochum

Dazu häufen sich Absagen aus privaten Gründen und wegen Urlaubs, so dass Colak mit einem Kader von etwa zehn Spielern für das Auswärtsspiel bei den AstroStars Bochum II plant, das Samstag um 16 Uhr in der Sporthalle an der Lohackerstraße ansteht.

Nicht optimal, aber natürlich nichts, was Colak entmutigen würde – obwohl das Hinspiel mit 13 Punkten verloren ging.

Am Ende des Hinspiels hatte Witten den Gegner geknackt

Colak erinnert sich: „Wir haben uns eine Hälfte lang richtig schlecht präsentiert. Nachdem wir die Abwehr umgestellt haben, wurde es besser – aber der Rückstand war schon zu groß. Samstag brauchen wir zwei gute Hälften, um zu gewinnen. Wir haben jedenfalls bestmöglich trainiert.“

Die Wittener Damen treten in der Landesliga zeitgleich bei den TuS Iserlohn Kangaroos an.