Wittener Athleten sahnen bei Sportlerwahl des EN-Kreises ab

Dieses Sportjahr 2019 kann sich Nachwuchs-Leichtathlet Benny Madu (DJK Blau-Weiß Annen) wirklich zu Hause einrahmen. Von Null auf Hundert katapultierte sich der Hochspringer in seiner Jugendklasse an die nationale Spitze - für seinen DM-Titel bei den U 18-Junioren wurde er nun auch bei der Wahl der EN-Sportler des Jahres ausgezeichnet. Bemerkenswert für die Ruhrstadt: In vier der sieben Kategorien lagen Wittener Sportler vorn.

„Nein, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet“, gab Benny Madu beim kurzen Interview mit Moderator Marc Schulte offen und ehrlich zu. Der Titelgewinn bei der Deutschen Meisterschaft - es dauerte ein Weilchen, bis er diesen Triumph auch realisiert hatte. „Dass ich unter die ersten Fünf komme, hatte ich vielleicht gedacht - aber dass es für ganz oben reicht, das war schon eine Überraschung“, berichtete der hochtalentierte Annener.

Hochspringer Benny Madu (BW Annen) mag die große Hitze nicht

Launig plauderte er aus seinem sportlichen Alltag und gab Einblick in seine nahen Ziele. Die 1,90 Meter hatte er im Vorjahr übersprungen - „in diesem Jahr peile ich die zwei Meter an.“ Immerhin: In der Halle waren 1,97 m schon fällig, „aber draußen und drinnen, das ist schon ein Unterschied. Der Wind macht da ‘ne Menge aus“, verriet er vor den rund 150 Gästen. Und dass er „kein Freund von zu großer Wärme“ sei - eher ungewöhnlich für einen Leichtathleten. „Ich mag gerne so 20 Grad“, so der 15-Jährige, der in der Kategorie der U 18-Sportler vor Ringer Noah Englich (KSV Witten 07; zum zweiten Mal Deutscher A-Jugend-Meister) und Stabhochspringer Jonas Wolf (Hattingen; LG Olympia Dortmund) siegte.

Auszeichnung als bester U 18-Athlet: Benny Madu (li.; BW Annen) wurde Deutscher Jugendmeister im Hochsprung, von Landrat Olaf Schade gab’s nun die EN-Ehrung. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Ebenfalls einen Titel nach Witten holte Judoka Leticia Jung (SU Annen), die im Vorjahr die U 18-DM in ihrer Gewichtsklasse gewonnen hatte. Unlängst holte sie nun bereits wieder Bronze bei den nationalen Titelkämpfen in der U 18 und der U 21. In ihrer Kategorie belegte mit Carlotta Fege (Handballerin beim Deutschen A-Jugend-Meister Borussia Dortmund) Platz drei.

Nach 2002 wird Triathletin Conny Dauben erneut auf Platz eins gewählt

Für Conny Dauben (PV-Triathlon) war es nicht die erste Ehrung als beste Ü 18-Sportlerin des Kreises. „Als das damals 2002 zum ersten Mal veranstaltet wurde, habe ich auch gewonnen“, erinnert sich die 44-jährige Hattingerin. Damals hatte sie beim Ultraman auf Hawaii gewonnen, diesmal wurde die nimmermüde Ausdauerkünstlerin für die Vizeweltmeisterschaft beim Ultraman an gleicher Stelle ausgezeichnet. Sie ließ mit Tanzsportlerin Virginia Lesniak (Gewinnerin bei der Zehn-Tänze-DM) und Judoka Sarah Mäkelburg (SU Annen) zwei weitere Wittenerinnen hinter sich. Als Moderator Schulte sie nach dem Randsportarten-Dasein des Triathlons befragte, konterte Dauben trocken: „Das ist lange vorbei. Inzwischen muss ich niemandem mehr erklären, dass bei uns nicht auch geschossen wird.“

Bei den Männern U 18 gewann Achter-Weltmeister Johannes Weißenfeld (Herdecke) erwartungsgemäß, in der Teamwertung gingen die Preise an das U 18-Beachvolleyball-Duo (Britt Heisler/Jule Mantsch; Schwelm) sowie an die Deutschen Sprintmeisterinnen im Doppelzweier, Annika Steinau und Julia Eichholz vom Ruder-Club Witten. Als Bürgersportler des Jahres wurde Stabhochspringer Jonas Wolf (Hattingen) geehrt.

Die Ehrung der EN-Sportler wurde auch in diesem Jahr wieder im Stadtwerkehaus abgehalten. Foto: Oliver Schinkewitz

Als Ehrenamtler des Jahres erhielten Dr. Jobst Pastor (PV-Triathlon), Paul Gerhard Daus (FFC Ennepetal), Karl Görke (1. JJJC Hattingen), Wolfgang Hülssiep (TSG Sprockhövel), Christian Kern (TG Rote Erde Schwelm) und Joannis Lepidis (Kampfsportgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd) eine Auszeichnung durch Landrat Olaf Schade.

Die Rangfolgen im Überblick:

Sportlerin U 18: 1. Leticia Jung (Judo; SU Annen), 2. Marie-Sophie Macke (Leichtathletik; TV Wattenscheid 01), 3. Carlotta Fege (Handball; Borussia Dortmund; aus Witten).

Sportler U18: 1. Benny Madu (Leichtathletik; DJK BW Annen), 2. Noah Englich (Ringen; KSV Witten), 3. Jonas Wolf (Leichtathletik; LG Olympia Dortmund).

Sportlerin ab 18: 1. Conny Dauben (Triathlon; PV-Triathlon), 2. Virginia Lesniak (Tanzsport; Boston-Club Düsseldorf, aus Witten), 3. Sarah Mäkelburg (Judo; SU Annen).

Sportler ab 18: 1. Johannes Weißenfeld (Rudern; RC Westfalen Herdecke); 2. Tobias Pollap (Schwimmen; SG Welper), 3. Max Olex (Skilanglauf; SC Partenkirchen).

Mannschaft U18: 1. TG Rote Erde Schwelm (Beachvolleyball; Britt Heisler/Jule Mantsch), 2. DJK Westfalia Welper (Handball; C-Jungen), 3. KC Wetter/Ruhr (Kanupolo, Schüler).

Mannschaft ab 18: 1. Ruder-Club Witten (Rudern; Julia Eichholz/Annika Steinau), 2. TuRa Rüdinghausen (Dance; Rhythmic Show Girls) 3. BCC Witten (Dreiband-Billard).