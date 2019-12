Witten. Bei den Deutschen A-Jugend-Meisterschaften im Ringen in der Husemann-Sporthalle feiert der 15-Jährige den Sieg – am Ende fließen Tränen.

Wittener Highlights 2019: Gold für Noah Englich reserviert

Er ließ es sich zwar nicht anmerken und meinte noch kurz vor dem großen Wettkampf in der Husemann-Sporthalle, dass dieses Turnier für ihn beinahe eines wie jedes andere sei. Doch innerlich herrschte bei Ringer-Talent Noah Englich (KSV Witten 07) vor den Deutschen Meisterschaften der A-Junioren durchaus eine gehörige Nervosität. Das bestätigte auch sein Vater Mirko, das international gestählte KSV-Ass, das es sogar zu Olympia-Silber 2008 in Peking geschafft hatte.

Doch bei diesem DM-Wettbewerb der Ringer-Kadetten im griechisch-römischen Stil, da war der 40-Jährige vor allem als Vater gefragt, als Ratgeber in kniffligen Situationen. Mit einer starken Schulter für seinen 15-Jährigen Filius.

Vor den eigenen Zuschauern ist die DM eine andere Nummer

Der zwar auch im Jahr zuvor schon eine Goldmedaille von einer Deutschen Meisterschaft mit nach Hause gebracht hatte. „Aber hier, vor den eigenen Zuschauern, vor Freunden und Verwandten - das ist schon noch einmal eine ganz andere Nummer“, wusste Mirko Englich über die Anspannung bei seinem Sohn zu berichten.

Denn diesmal, in der Klasse bis 48 Kilogramm, ging Noah Englich als großer Favorit ins Turnier. Vor den Augen des Bundestrainers Maik Bullmann wollte der Gymnasiast natürlich glänzen, sich für die bevorstehenden internationalen Turniere (u. a. die Europameisterschaft im italienischen Faenza) empfehlen, mit starken Leistungen ins rechte Licht rücken - damit der DRB-Coach gar nicht an ihm vorbeikommt.

Englich: „Ich will hier gewinnen – nichts anderes“

Das DM-Turnier in Witten jedenfalls, dem Noah Englich so entgegengefiebert hatte, verlief von der ersten Begegnung an ganz genau so, wie er es auch von sich selbst erwartet hatte. „Ich will hier gewinnen - nichts anderes“, hatte das selbstbewusste KSV-Toptalent, auf das der Traditionsverein auch in Sachen künftiger Bundesliga-Kader ganz genau schaut, zuvor klargestellt.

Fünf Kämpfe hatte der 15-Jährige zu bestreiten - und letztlich wurde es in keinem einzigen davon wirklich spannend. So weit ließ es der schlaksige Wittener gar nicht erst kommen. Dem Südbadener Tom Haas gestattete er immerhin noch ein paar technische Punkte, ließ ihm beim 17:5 aber keine reelle Chance. Danach folgten ein technisch überlegener Punktsieg gegen Nick Schubert (Brandenburg) und ein 11:2 egen Noah Honold (Baden-Württemberg).

Das Ziel: Eins der goldenen Trikots

Und nach dem nächsten technisch überlegenen Triumph (16:0 gegen den Brandenburger Miguel Welenga) stand bereits fest, dass Noah Englich erneut nach der Goldmedaille greifen würde.

„Ich will eines dieser Trikots“, deutete der KSV-Youngster auf den goldfarbenen Dress hin, den der DM-Ausrichter eigens für die Gewinner dieser Titelkämpfe hatte anfertigen lassen. Dass das Trikot letztlich am 7. April in seinem Schrank landete, es stand von Beginn an kaum infrage.

Am Ende gab es kein Halten mehr

Englichs Kontrahent Johann Engelhardt (TSV Burgebrach) sah kein Land, wurde mit 7:0 in die Schranken gewiesen. Danach gab’s kein Halten mehr für Noah Englich, der in die Arme seines Vaters stürmte, ihn lange und intensiv herzte.

Zig Gratulanten strömten herüber, die vielen Schulterklopfer waren wohl die härteste Prüfung für den A-Jugendlichen an diesem perfekten Tag. „Ich bin einfach nur wahnsinnig stolz auf das, was Noah hier geleistet hat“, gab Mirko Englich zu Protokoll und wischte sich eine Träne vom Auge.