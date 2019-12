Planmäßig hat der Wittener TV die Punkte gegen den Tabellenletzten HSG Rauxel-Schwerin eingefahren. Beim 33:18 (16:9) zeigte die Mannschaft von Stefan Rust eine sehr gute Leistung.

Ein deutlicher Sieg gegen eine wahrlich schwache Gästemannschaft ist schwer einzuordnen. Rauxel-Schwerin bot eine Vorstellung, die nur sporadisch etwas mit Landesliga-Handball zu tun hatte. Das Schwierigste für die Wittener war es, sich nicht dem Niveau des Gegners anzupassen. Trainer Stefan Rust hatte keine optimale Trainingswoche hinter sich. Dafür waren aber am Samstag Jascha Gerlach und Nico Röhrle wieder dabei: „Wir haben die beiden sehr gut in die Mannschaft integriert, und sehr gut getroffen haben sie auch.“

Variabler Angriff beim Wittener TV ein Schlüssel zum Sieg

Gab seiner Mannschaft in den Auszeiten wichtige Hinweise mit auf den Weg: WTV-Trainer Stefan Rust (3. von re.). Foto: Manfred Sander

Die ersten Minuten verliefen noch etwas zäh. Die 6:0-Deckung des WTV stand zwar sehr gut, doch die Scharniere des Umschaltspiels waren noch nicht gut geölt. Nach einem Ballgewinn dauerte es meist die entscheidende Sekunde zu lange, um einen Tempogegenstoß einzuleiten. Das hatte für den Spielausgang aber keine Folgen, denn das Spiel der Gastgeber erwies sich auch ohne Tempogegenstöße als variabel genug. Die Treffer verteilten sich den ganz Abend gleichmäßig über Rückraum, Flügel und Kreis. Es reichte nicht, einen Mannschaftsteil auszuschalten, denn Gefahr drohte den Gästen von überall.

Das Schlusslicht musste in den ersten 30 Minuten auch einige Male in Unterzahl spielen, da sie sich nur durch Fouls zu helfen wussten. Gerade in diesen Phasen wurde die Ideenlosigkeit der HSG im Aufbau offensichtlich. Witten nutzte das clever aus, kam zwangsläufig in Ballbesitz und brachte immer mehr Abstand zwischen sich und die Castroper. Über 5:3 (12.) und 10:6 (21.) ging es mit einem 16:9 in die Pause. Im zweiten Durchgang bot sich den Zuschauer das gleiche Bild, wenngleich die Aktionen der Rust-Sieben immer ansehnlicher wurden. Da die Gäste nur mit dünner Besetzung angereist waren, ließen deren Kräfte rasch nach. So kam der WTV zu einigen sehr schönen Treffern, die von der Tribüne lautstark bejubelt wurden. Trainer Stefan Rust sagte: „Mit unseren acht Punkten stehen wir als Aufsteiger sehr gut da. Bis zum Ende der Hinrunde wären zwölf Zähler sehr gut, um den Klassenerhalt in dieser Liga sicher zu schaffen.“

WTV: O. Weber, Pohl; Kutsch (3), Gallinowski (4), J. Oberbossel (5), Brecht (5/2), D. Oberbossel (3), Gerlach (3), Solmecke (3), Kruse (1), Röhrle (3) Lieberwirth (3), Mohri.