Wittener TV: Sonntag kommt das einfachste Spiel der Saison

Das Spiel in Altenbögge-Bönen bereitet dem Wittener TV keine Kopfschmerzen. Die Rust-Sieben kann beim Tabellenersten (oder -zweiten, je nach Ausgang des Altenbögger Nachholspiels am Donnerstagabend) am Sonntag um 18 Uhr nichts falsch machen.

„Es wird das einfachste Spiel der ganzen Saison. Die Bönener sind Top-Favorit auf den Aufstieg,“ geht Trainer Stefan Rust entspannt in die Partie.

Altenbögge und Herne kämpfen um den Aufstieg, Witten um die Klasse

Altenbögge und Westfalia Herne werden wohl das Aufstiegsrennen unter sich ausmachen – dem Wittener TV geht es derweil um den Klassenerhalt.

Und da habe die Mannschaft am letzten Sonntag mehr geholt als nur zwei Punkte, sagt Stefan Rust: „Unser Sieg gegen den VfL Brambauer war überlebenswichtig. Er hat auch die Stimmung beim Training deutlich verbessert. Die Einheiten in dieser Woche waren sehr gut.“

Auch personell hat sich die Lage deutlich entspannt.

Rust hat wieder die volle Auswahl beim Personal

Jonas und Dirk Oberbossel sind wieder uneingeschränkt fit. Nun hat sich auch noch Nils Habermann zurückgemeldet, sodass Stefan Rust aus dem Vollen schöpfen kann.

Selbst wenn die Wittener an der Pestalozzistraße krasser Außenseiter sind, wollen sie die Gastgeber so gut wie möglich ärgern.