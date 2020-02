Wittener TV wird überrannt: Beim 0:7 ist es schon vorbei

Der Wittener TV hat wie erwartet beim Tabellenführer Altenbögge-Bönen verloren. Die Niederlage des Handball-Landesligisten fiel mit 23:38 (23:11) allerdings viel deftiger aus, als es die Wittener erhofft hatten.

Der Top-Favorit auf den Aufstieg überrollte die Gäste förmlich in der Anfangsphase. Nach gerade einmal sechseinhalb Minuten sahen sich die Gäste einem 0:7 gegenüber. Trainer Stefan Rust ärgerte sich gewaltig: „Das war wirklich nur schlecht. Ich bin es auch so langsam leid, mir die Klagen über klebrige Bälle anzuhören. Daran müssten wir uns so langsam gewöhnt haben.“

Zur Pause liegt Witten schon 11:23 hinten

Auch die Auszeit, die er in der zehnten Minute beim 1:9 nahm, brachte nur kurzzeitig Besserung. Eine Zeit lang blieb der Rückstand mit zehn Tore konstant, doch zu Pause lag der Wittener TV mit 11:23 hinten.

Nach dem Seitenwechsel hatte Stefan Rust nur noch wenig auszusetzen: „Man muss zugeben, dass die Gastgeber auf allen Positionen besser besetzt waren. Unter diesen Umständen war es schon in Ordnung, dass wir die zweiten Halbzeit mit 12:15 verlieren.“

Rust hat Mitleid mit seinen Torhütern

Sehr zufrieden war der Coach mit Finn Solmecke der fünf Tore warf. Mit seinen drei Torhütern hatte der Trainer schon ein wenig Mitleid: „Lukas Kell bekam als Starter einen Ball nach dem anderen um die Ohren. Sebastian Pohl und Oliver Weber standen oft auch auf verlorenen Posten.“

WTV: Kell, Oli Weber Pohl; Kutsch, Winter, Röhrle (6), Jonas Oberbossel (2), Axel Weber, Brecht (4/2), Dirk Oberbossel (1), Solmecke (5), Mohri (3), Lieberwirth (1), Habermann (1).