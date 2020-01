Wittens Hochspringer Madu holt NRW-Titel mit neuem Bestwert

Es sind erst drei Wochen vergangen, seit der junge Hochspringer Benny Madu von der DJK Blau-Weiß Annen einen neuen persönlichen Bestwert aufgestellt hatte. Nun hat er sich bei der NRW-Meisterschaft der Altersklasse U18 noch einmal gesteigert und sich den Titel mit neuer Bestleistung gesichert – und ein zusätzliches Ticket nur knapp verpasst.

„Ich fand den Wettkampf gut, bin wieder an meine Grenzen und darüber hinaus gegangen“, sagte der Nachwuchsathlet zu seiner Leistung am Samstag in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle. Er stieg erst spät ein, bei 1,85 Meter. Der erste Konkurrent war da bereits ausgeschieden und fünf weitere rissen bei dieser Höhe dann ebenfalls dreimal die Latte herunter. Im Gegenteil dazu präsentierte sich Benny Madu souverän und arbeitete sich mit sauberer Technik und teilweise noch viel Luft weiter nach oben.

Erst bei 1,99 Meter muss sich Madu geschlagen geben

Als er dann die 1,93 übersprang, scheiterten die verbleibenden Konkurrenten Louis Robertz (LGO Dortmund) und Joshua Holterhoff (TV Olpe). Damit war bereits klar, dass der Wittener Sportler NRW-Meister ist. Er ließ die Latte dann auf 1,97 Meter legen, einen Zentimeter über seiner bisherigen Bestleistung. Der 15-Jährige riss die Latte dann zunächst noch deutlich, ehe er mit guter Bogenspannung im zweiten Versuch auch diese Hürde noch übersprang und sich freute. Bei 1,99 Meter war dann aber auch für ihn mit dei Fehlversuchen Schluss.

„Es lief schon vom Einstieg an gut, bis zum Abschluss mit neuer Bestleistung“, freute sich der Athlet, der sehr zufrieden nach Hause fuhr. Nun sind die Deutschen Meisterschaften im Februar sein Ziel. „Dafür möchte ich die 1,99 Meter springen, um die Norm zu schaffen und einfach dabei zu sein“, so Benny Madu.