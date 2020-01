Witten. C- und F-Junioren beschließen am Wochenende die Sparkassen-Hallencups der Jugendteams. FSV Wittens C-Jugend ist Titelverteidiger.

Wittens Nachwuchs spielt die letzten Pokale aus

Die letzten Pokale des Sparkassen-Hallencups der Jugendmannschaften werden an diesem Wochenende in der Fritz-Husemann-Sporthalle vergeben. Am Samstag (ab 11 Uhr) wetteifern Wittens C-Junioren um den Cup. Sonntag gibt’s dann für die F-Junioren (ab 10 Uhr) in gewohnter Manier eine Siegerehrung mit allen Mannschaften.

C-Junioren

Ausrichter FSV Witten geht als Titelverteidiger ins Rennen. Die Junglöwen dürften als einziger Bezirksligist des Turniers auf dem Papier auch diesmal wieder die besten Karten haben, sich am Ende Wittens Fußballkrone aufsetzen zu können. Der Finalgegner von 2019, der TuS Heven, hat in diesem Jahr nicht gemeldet. Für den FSV geht’s in der Gruppe A zunächst gegen den Portugal SV, die eigene Reserve sowie die Zweitvertretung von TuRa Rüdinghausen. Die Buchung eines Halbfinaltickets sollte für den Bezirksliga-Nachwuchs nur Formsache sein.

Allerdings: In der Halle wurde schon mehrfach gezeigt, dass Überraschungen möglich sind. Die Drittvertretung des TuS Stockum hat das bei den E--Junioren vor Wochenfrist eindrucksvoll bewiesen.

In der Parallelgruppe geht der TuS Stockum als A-Kreisligist favorisiert ins Turnier und dürfte ebenfalls die Runde der letzten Vier als Minimalziel ausgelobt haben. Dahinter spielen die JSG FSV Witten/SV Bommern II, TuRa Rüdinghausen und die DJK TuS Ruhrtal wohl um das zweite Semifinalticket.

In der Vorwoche ehrte Sven Kreuger (re.) Bommerns E-Junioren. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Die Halbfinals steigen ab 14.30 Uhr. Vorher allerdings dürfen auch die vermeintlich ausgeschiedenen Teams noch einmal ‘ran. Denn die Plätze sieben und acht (14 Uhr; für die Gruppenvierten) sowie die Plätze fünf und sechs (14.15 Uhr, für die Gruppendritten) werden ebenfalls ausgespielt.

Das Finale steht dann planmäßig um 15.25 Uhr an. Gespielt werden in Gruppen- und Endrunde übrigens jeweils zwölf Minuten. Genug Zeit also vor allem für die vermeintlichen Außenseiter, für die ein oder andere Überraschung zu sorgen.

F-Junioren

Gewohnt wuselig wird’s dann am Sonntag bei den Knirpsen der F-Jugendlichen. Stolze 15 Mannschaften nehmen in zwei Gruppen am Turniergeschehen teil. Ausgefuchst ist dabei das Spielsystem. Die ersten Mannschaften treten gegeneinander in der Gruppe A an. Jedes Team darf dabei in vier Spielen zeigen, was es drauf hat.

In der Gruppe B spielen dann Zweit- und Drittvertretungen quasi ihren eigenen Sparkassen-Hallencup. Auch hier hat jede Mannschaft in vier Partien jeweils zehn Minuten Zeit, über das Hallenparkett zu wirbeln.

Als Sieger dürfen sich in beiden Gruppen am Ende alle teilnehmenden Nachwuchskicker fühlen. Denn traditionell gibt’s im Anschluss an die letzte Partie des Tages eine Siegerehrung für alle.