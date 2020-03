Wochenend-Doppelschicht für Blau-Weiß Annen

Witten. Der Spielbetrieb im Tischtennis wird weiter fortgesetzt. Am Freitagabend müssen die Männer von BW Annen gegen den TTC Ruhrstadt Herne II ‘ran.

Gleich zweimal muss Verbandsligist DJK Blau-Weiß Annen an diesem Wochenende ‘ran. Schon am Freitagabend (19 Uhr, Forum Holzkamp-GS) hat der Tabellendrittletzte dabei Heimrecht gegen den TTC Ruhrstadt Herne II.

Dass die Gäste als aktuell Dritter bei nur einem Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz (den aktuell Arminia Ochtrup II inne hat) mit gebremstem Schaum bei den kriselnden Blau-Weißen in Witten antreten könnten, damit ist wohl kaum ernsthaft zu rechnen.

Am Samstag geht’s für Annen nach Ramsdorf

Allerdings: Die BWA-Männer treten in bester Besetzung an, wollen dem Favoriten zumindest so gut es geht Paroli bieten. Im Hinspiel setzte es eine deftige 1:9-Pleite - das wollen die Blau-Weißen gewiss nicht noch mal erleben.

Am Samstag (17.30 Uhr) sind die Wittener dann zu Gast im Münsterland beim Liga-Achten VfL Ramsdorf. Eigentlich ein Team auf Augenhöhe, doch das BWA-Sextett wird nicht komplett antreten können. Für Dennis Streck, der zwei Spiele aussetzen muss, ist dann Simon Woywod dabei.