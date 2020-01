Ziel des TuS Bommern ist Zählbares beim BVB

Zum Abschluss der Hinserie in der Verbandsliga müssen die Handballerinnen des TuS Bommern am Samstag (18 Uhr) bei der Drittvertretung von Bundesligist Borussia Dortmund antreten. Trainer Rolf Albus hält einen Erfolg bei den Schwarz-Gelben für machbar.

„Wir haben in dieser Woche richtig gut trainiert und unser Kader ist komplett. Wenn wir es dann in Dortmund schaffen, im Angriff geduldig zu spielen, ist da was für uns drin“, versprüht der TuS-Coach Zuversicht. Am Jahresende hatten sich die Wittenerinnen nicht sonderlich konstant gezeigt. Einer starken Leistung beim 26:26 in Lünen folgte die schwache Vorstellung bei der Heimpleite gegen Schwerte-Westhofen. Mit 7:13-Punkten belegen die TuS-Damen den neunten Rang.

Trainergespann Albus und Niehörster macht auch 2020/21 weiter

„An die Leistung vom Spiel in Lünen müssten wir anknüpfen“, wünscht sich Albus, der seine Mannschaft generell auf einem guten Weg sieht. In der Offensive greifen die Automatismen allerdings noch nicht konstant genug - zu oft kassieren die Bommeraner Frauen so einfache Gegentore durch schnelle Konter. „Das müssen wir in nächster Zeit in den Griff bekommen.“

Die Krankheitswelle rund ums Jahresende ist mittlerweile abgeebbt - gegen Dortmunds „Dritte“ steht das gesamte Aufgebot zur Verfügung. „Wir haben am Samstag sogar eine Spielerin zu viel im Kader“, so Albus, der auch in der kommenden Saison gemeinsam mit Katja Niehörster die TuS-Damen trainieren wird. „Die Kaderplanung ist fast abgeschlossen. Dass wir in der Liga bleiben werden, davon gehe ich mal aus. Die Qualität dazu haben wir.“