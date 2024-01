Lothar Matthäus äußert sich zu BVB-Rückkehrer Jadon Sancho

Dortmund Mit seiner Rückkehr soll Jadon Sancho Borussia Dortmund stärken. Sky-Experte Lothar Matthäus hat eine klare Meinung zum 23-Jährigen.

Die Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund hat die schwarz-gelben Fußballfans in den vergangene Tagen in Aufruhr versetzt. Es ist offiziell: Der Engländer, der 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United wechselten, wird in der Rückrunde für den Vizemeister auflaufen.

Für TV-Experte und Ex-Profi Lothar Matthäus ein gutes Signal für die zuletzt immer wieder strauchelnden Dortmunder. „Seine Tore, seine Assists, seine Geschwindigkeit und sein Spielverständnis sprechen für ihn. Er hat immer noch einen großen Namen, auch wenn er nie den Durchbruch bei United geschafft hat“, sagte der ehemalige Nationalspieler bei Sky.

Der TV-Experte und ehemalige Nationalspieler Lothar Matthäus äußert sich zu BVB-Rückkehrer Sancho. Foto: Federico Gambarini / dpa

Geht bald ein Ruck für die Mannschaft des BVB?

Rund drei Millionen Euro soll der BVB für die Rückholaktion zahlen. „Wenn Sancho seine Leistung wieder bringt, kann ein Ruck durch die Mannschaft des BVB gehen. Und wenn die Zahlen stimmen, geht Borussia Dortmund auch kein großes finanzielles Risiko ein“, findet Matthäus.

Bei Manchester United konnte der Stürmer nicht an seine Glanzzeiten aus Dortmund anknüpfen: Er kam kaum zum Einsatz und wurde in der laufenden Saison vom niederländischen Trainer Erik ten Hag aufgrund von schlechten Trainingsleistungen aus dem Kader gestrichen. Nachdem sich der 23-Jährige im Anschluss in den sozialen Medien selbst als „Sündenbock“ betitelte und eine Entschuldigung verweigerte, trainierte er im Anschluss nur noch individuell. In Dortmund hofft man, dass der Fan-Liebling schnell wieder an seine alte Qualität anknüpfen kann.

Sky-Experte Didi Hamann hatte sich ebenfalls positiv über Sanchos Rückkehr geäußert. Der 23-Jährige wäre auch mit Blick auf die Champions League eine Bereicherung für den BVB, der im Achtelfinal-Hinspiel am 14. Februar bei der PSV Eindhoven antritt.

