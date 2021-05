Manchester City vor siebtem Meistertitel: 2:0 bei Crystal Palace

Trainer Pep Guardiola und Torschütze Sergio Agüero haben beim Sieg von Manchester City gegen Chrystal Palace Zeit für ein kurzes Pläuschchen an der Seitenlinie.

London. Manchester könnte nach dem Sieg bei Chrystal Palace den Meistertitel "auf dem Sofa" gewinnen, wenn Stadtkonkurrent United am Sonntag verliert

Manchester City hat am Samstag dank eines 2:0 (0:0)-Sieges bei Crystal Palace einen großen Schritt in Richtung des siebten englischen Meistertitels gemacht. Durch den 25. Saisonsieg vergrößerte das Team von Trainer Pep Guardiola den Vorsprung auf Manchester United auf 13 Punkte und könnte nun bereits am Sonntag "auf der Couch" den Titel feiern, wenn der Stadtrivale gegen den bereits entthronten Titelverteidiger FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp verliert.

Manchester City beim Premier-League-Spiel deutlich überlegen

Drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain (Hinspiel 2:1) war City dem Gegner in allen Belangen überlegen und kam durch einen Doppelschlag von Sergio Agüero (57.) und Ferran Torres (59.) zum verdienten Erfolg.

Guardiola hatte sein Team gegenüber dem Erfolg von Paris kräftig durchrotieren lassen und die Startformation gleich auf acht Positionen verändert. Lediglich Ederson, Joao Cancelo und Rodrigo verblieben in der Mannschaft. Der neu hinein gekommene Agüero nutzte seine Chance mit einem sehenswerten Treffer unter die Querlatte. Es war der 182. Treffer des 32 Jahre alten Argentiniers in der Premier League. (dpa)

