Tennis Marketa Vondrousova gelingt historischer Sieg in Wimbledon

London. Marketa Vondrousova hat das Wimbledon-Finale gegen Ons Jabeur gewonnen. Die Tschechin triumphierte in zwei Sätzen gegen die Tunesierin.

Außenseiterin Marketa Vondrousova hat bei den 136. All England Championships ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Im Endspiel von Wimbledon besiegte die 24 Jahre alte Tschechin die Vorjahresfinalistin Ons Jabeur aus Tunesien in 1:20 Stunden 6:4, 6:4. Für ihren Triumph in einem Match auf eher mäßigem Niveau erhält sie ein Preisgeld von 2,75 Millionen Euro.

Vondrousova, die 2019 das Endspiel der French Open verloren hatte, ist die erste Spielerin seit Billie Jean King (USA) 1963, die als Ungesetzte das Endspiel im All England Club erreichte - und danach auch gewann. Die bisherige Nummer 42 der Weltrangliste reiht sich als dritte Tschechin nach Jana Novotna (1998) und Petra Kvitova (2014/2011) in die Liste der Titelgewinnerinnen von Wimbledon ein.

Jabeur verlor auch ihr drittes Grand-Slam-Finale

Jabeur verlor auch ihr drittes Grand-Slam-Finale nach Wimbledon und den US Open im vergangenen Jahr. Sie bleibt die Nummer sechs der Weltrangliste. Vondrousova wird am Montag als Zehnte ihre bislang beste Platzierung erreichen.

