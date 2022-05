Medien: Hertha-Präsident Gegenbauer tritt zurück

Berlin. Nach der gewonnenen Bundesliga-Relegation beginnt bei Hertha BSC das Stühlerücken. Präsident Werner Gegenbauer ist zurückgetreten.

Werner Gegenbauer ist Medienberichten zufolge als Präsident von Hertha BSC zurückgetreten. Der zuletzt auch von Millionen-Investor Lars Windhorst hart kritisierte 71-Jährige sei damit einer möglichen Abwahl bei der Mitgliederversammlung des Berliner Fußball-Bundesligisten am Sonntag zuvor gekommen, berichteten die „Wirtschaftswoche“ und die „Bild“ am Dienstag. Gegenbauer hatte den Verein seit 2008 geführt. Hertha bestätigte den Rücktritt auf Anfrage nicht.

Auch Finanzchef Schiller gibt sein Amt auf

Neben Gegenbauer gibt laut „Tagesspiegel“ (Dienstag) auch Finanzchef Ingo Schiller sein Amt auf. Damit wäre Fredi Bobic der einzig verbliebene Geschäftsführer der Berliner, nachdem im vergangenen Jahr bereits Carsten Schmidt aus persönlichen Gründen zurückgetreten war.

Bobic will am Dienstag (13.00 Uhr) auf einer Pressekonferenz die Lage des Clubs schildern. Hertha hatte am Montagabend durch ein 2:0 im Rückspiel der Relegation gegen den Hamburger SV die Klasse gehalten. (dpa)

