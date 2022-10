Medien: VfB Stuttgart verhandelt mit Trainerkandidat Löw

Stuttgart. Die Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Pellegrino Matarazzo läuft auf Hochtouren. Zsolt Löw gehört zum Favoritenkreis.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat seine Fühler bei der Suche nach einem neuen Trainer offenbar nach Champions-League-Sieger Zsolt Löw ausgestreckt. Einem Bericht des Pay-TV-Senders Sky zufolge sollen die Schwaben bereits erste Gespräche mit dem Assistenten von Thomas Tuchel während dessen Zeit beim FC Chelsea geführt haben.

Matarazzo-Nachfolger soll schon gegen Bochum auf der Bank sitzen

Der nach neun Ligaspielen noch sieglose VfB fahndet nach einem Nachfolger für den am Montag entlassenen Pellegrino Matarazzo. Der neue Mann soll schon im Kellerduell des Tabellenvorletzten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Schlusslicht VfL Bochum auf der Bank sitzen.

Löw (43) drängt es nach zehn Jahren als Zuarbeiter in die Chefrolle. Der Ungar hatte beim FC Liefering, in Salzburg und Leipzig verschiedenen Trainern assistiert, ehe er 2018 mit Tuchel zu Paris St. Germain ging. Dort wurde das Duo zweimal Meister und einmal Pokalsieger. Anfang 2021 heuerten beide bei Chelsea an und gewannen die Königsklasse.

Schon in der Winterpause 2019/2020 wurde Löw beim VfB gehandelt, die Verantwortlichen entschieden sich damals aber für Matarazzo. Löw war als Profi unter anderem für Cottbus, Rostock, Hoffenheim unter Trainer Ralf Rangnick und Mainz unter Tuchel aktiv. (sid)

