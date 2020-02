Meister des Slam Dunks: Julius „Dr. J“ Erving wird 70

Wenn Basketball Kunst und der Dunking eine Ausdrucksform ist, dann entsteht das perfekte Gemälde so: „Du nimmst die leere Leinwand und nutzt zuerst deine Vorstellungskraft. Aber es würde dir auch Sprungkraft und große Hände helfen.“ Julius Winfield Erving II, Spitzname „Dr. J“, muss es wissen. In den 1970er-Jahren machte der 2,01 Meter große Basketballer mit der markanten Afro-Frisur den „Slam Dunk“ massentauglich.

Diese wohl athletischste, kraftvollste und erstaunlichste Übung der Sportart, bei der der Athlet auf Ringhöhe und darüber hinaus steigt und den Ball mit voller Wucht von oben durch den Ring pfeffert. Erving war ein Meister dieses Fachs, das er selbst begründet hat. Inzwischen sind seine Haare kurzrasiert und grau. An diesem Samstag wird der gläubige Christ aus East Meadow im Bundesstaat New York 70 Jahre alt.

Julius Erving gewann Titel in NBA und ABA

Als Erving 1971 seine professionelle Karriere begann war auch die Basketball-Welt geteilt in American Basketball Association (ABA) und National Basketball Association (NBA). Auf der einen Seite die NBA. Groß, reich, aber irgendwie auch vorhersehbar. Die Boston Celtics holten zehn Meisterschaften in elf Jahren. Die ABA: klein, weniger lukrativ, aber aufregender. Es gab eine Drei-Punkte-Linie, Slam-Dunk-Wettbewerbe und eben den Doktor. Erving gewann 1974 und 1976 als bester Spieler der Liga zwei Meisterschaften. Nachdem NBA und ABA im Jahr 1976 schließlich fusioniert hatten, wurde Erving 1983 auch noch NBA-Champion mit den Philadelphia 76ers.

Die Liga-Bosse hatten ihre helle Freude am Vorzeigeathleten. Ervings dunkte einst von der Freiwurflinie und zeigte in den Finalspielen 1980 gegen die Los Angeles Lakers seinen „Baseline Move“. Der Doktor flog durch die Luft, seine Arme waren bereits weit hinter dem Korb, da schaffte er es noch irgendwie den Ball in den Ring zu legen. Ganz Amerika wollte Erving im Fernsehen sehen, der Sport wurde populär und plötzlich verdienten die Funktionäre noch viel effektiver Geld. Als Dr. J im Jahr 1987 nach mit 37 Jahren seine Laufbahn beendete, hatten waren Magic Johnson und der junge Michael Jordan längst die Stars der Liga – stark beeinflusst durch Ervings aufregend-athletische Spielweise, der ihnen den Weg bereitet hatte.

Trophäe ist nach Julius Erving benannt

Nach seiner aktiven Karriere wurde der Doktor TV-Experte und stieg bei den Orlando Magic ein. Heute coacht er in der Drei-gegen-Drei-Liga Big3. In dieser Spielvariante geht es, selbstverständlich, auch um die Show. Der Siegerpokal ist benannt nach: Julius Winfield Erving II.