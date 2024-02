Sensation perfekt: Hamilton wechselt 2025 zu Ferrari

Brackley Lewis Hamilton verlässt Mercedes. Der Wechsel des Formel-1-Rekordweltmeisters zu Ferrari wird den Fahrermarkt in Bewegung setzen.

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton verlässt am Ende dieser Saison völlig überraschend Mercedes und fährt ab 2025 sensationell für Ferrari. Dies teilten beide Rennställe am Donnerstagabend innerhalb weniger Minuten mit. „Ich hatte elf fantastische Jahre mit diesem Team und ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben“, sagte Hamilton der Mitteilung von Mercedes zufolge und sprach von einer der härtesten Entscheidungen, die er jemals habe treffen müssen. „Aber die Zeit ist für mich reif, diesen Schritt zu gehen und ich freue mich darauf, eine neue Herausforderung anzunehmen.“

Kurz danach teilte Ferrari in einem knappen Statement mit, dass Hamilton einen Vertrag bei der Scuderia über mehrere Jahre unterschrieben habe. Der Brite wird bei seinem ersten Rennen im roten Overall 40 Jahre alt sein.

„Wir wussten, dass unsere Partnerschaft irgendwann zu einem natürlichen Ende kommen würde, und dieser Tag ist nun gekommen“, erklärte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Er hatte zuvor laut Medienberichten die Belegschaft über den vorzeitigen Weggang von Hamilton informiert. Der 103-malige Grand-Prix-Sieger macht von einer Ausstiegsklausel Gebrauch. „Wir akzeptieren die Entscheidung von Lewis, sich einer neuen Herausforderung zu stellen, und uns bieten sich gleichzeitig aufregende Möglichkeiten für die Zukunft“, sagte Wolff. Schließlich wird eines der begehrtesten Cockpits nach der kommenden Saison frei.

Mercedes hatte allerdings erst im August vergangenen Jahres die Verträge mit Hamilton und dessen englischem Landsmann George Russell bis Ende 2025 verlängert. Spekulationen um einen Wechsel zum berühmtesten Formel-1-Rennstall hatte es aber immer wieder gegeben.

Mit 40 Jahren in Rot

Er habe sich schon mal vorgestellt, wie es sei, „in Rot zu fahren“, hatte Hamilton im vergangenen Jahr eingeräumt. Nun wechselt der bereits 39-jährige Rekord-Weltmeister tatsächlich zu Ferrari - ein Jahr vor der Einführung des neuen Motorenreglements zur Saison 2026.

„Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende, wir sind fest entschlossen, gemeinsam mehr zu erreichen, und wir werden nicht aufhören, bis wir es geschafft haben“, hatte Hamilton, Gewinner von 103 Rennen, bei seiner letzten Vertragsverlängerung mit Mercedes noch erklärt.

Mercedes ist nicht mehr titelreif

Die Krise der Silberpfeile in den vergangenen beiden Jahren und das quälende Warten auf seinen ersten Grand-Prix-Sieg seit Dezember 2021 dürften Hamiltons Entscheidung aber beeinflusst haben. Allerdings wartet Ferrari seit dem Triumph von Kimi Räikkönen 2007 - Hamiltons erstem Formel-1-Jahr - auf den nächsten Titelerfolg bei den Fahrern.

Hamilton war zur Saison 2013 als Nachfolger von Michael Schumacher nach dessen endgültigem Rücktritt von McLaren zu Mercedes gewechselt. Er wurde 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2020 Weltmeister. 2016 hatte er sich seinem damaligen Teamkollegen Nico Rosberg geschlagen geben müssen. Seit 2021 ging der Titel an Max Verstappen.

Chance für Mick Schumacher?

Das will Hamilton wieder ändern - ab 2025 bei Ferrari. Dort wird der Engländer Teamkollege des Monegassen Charles Leclerc, dessen Vertrag erst jüngst vorzeitig verlängert wurde. Räumen muss für Hamilton der Spanier Carlos Sainz das Cockpit nach dieser Saison.

Wer dem Briten bei Mercedes nachfolgt, wurde noch nicht bekannt gegeben. Ersatzfahrer Mick Schumacher könnte sich durch den Abschied Hamiltons eine Chance auf die Rückkehr in ein Stammcockpit bieten. dpa

