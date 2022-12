Messi-Foto nach Argentinien-Sieg knackt Instagram-Rekord

Essen. Es ist eins der Fotos, die um die Welt gingen: Messi mit dem WM-Pokal. Ein Post von Argentiniens Superstar bricht sogar den Weltrekord.

Es war womöglich das spannendste WM-Finale aller Zeiten. Der 4:2-Sieg Argentiniens nach Elfmeterschießen im Finale gegen Frankreich bedeutete gleichzeit auch die Krönung der Karriere von Superstar Lionel Messi: Endlich Weltmeister mit der Albiceleste.

Messi postet Siegerfotos aus dem Stadion

Klar, dass der Ausnahmespieler von seinem Triumph in Doha auch Fotos in den Sozialen Medien postete. Messi mit Pokal im Stadion auf den Schultern seiner Mitspieler, die Argentinische Nationalmannschaft auf dem Siegerpodest, Messi mit Jubelgeste, und und und. Zu den Fotos schrieb Messi: „WELTMEISTER!!!!!!!! Ich habe so oft davon geträumt, ich wollte es so sehr, dass ich es immer noch nicht glauben kann.“

Auch dieser Beitrag bei Instagram setzte - ganz im Messi-Stil - neue Maßstäbe:

Sein Post knackte im Verlaufe des Dienstags den Instagram-Weltrekord und übertrumpfte den bisherigen Spitzenreiter: „Das Foto eines Eis“. Dieser Beitrag war im Januar 2019 allerdings nur erstellt worden, um einen neuen Weltrekord aufzustellen. Das gelang damals auch: Über 55,9 Millionen Personen gefällt derzeit das Ei-Foto und rund 3,4 Millionen Kommentare stehen unter dem Post.

Über 57 Millionen Likes für Messi-Post

Messis WM-Jubel gefällt bis Dienstagvormittag rund 57,1 Millionen Menschen, 1,6 Millionen User hinterließen bereits einen Kommentar.

Während sich Messis Instagram-Post rasant in dem Sozialen Medium verbreitete, sind Argentiniens Fußballhelden zwei Tage nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft wieder in ihrer Heimat gelandet. Als erster aus dem Flieger stieg, natürlich, Lionel Messi. Den WM-Pokal reckter er erneut überglücklich in den Nachthimmel von Buenos Aires. Die Mannschaft lief über einen roten Teppich zu einem offenen, weißen Doppeldecker-Bus mit der Aufschrift „Campeones Del Mundo“ (Weltmeister).

