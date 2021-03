Formel 1 mit Rekordkalender: Königsklasse startet in Bahrain

Debüt in der Formel 1: Mick Schumacher, der am Montag 22 Jahre alt wurde, bestreitet am Wochenende im Haas-Ferrari VF-21 sein erstes Rennen in der Motorsport-Königsklasse.

Köln. 23 Grands Prix auf fünf Kontinenten: Die Formel will in der zweiten Corona-Saison so viele Rennen fahren wie nie zuvor. Der Rekordkalender.

Mitten in der Corona-Pandemie setzt die Formal 1 auf Gigantismus. Nach der Not-Saison 2020 mit nur 17 Rennen auf zwei Kontinenten aufgrund der Corona-Pandemie plant die Formel 1 für 2021 mit einem Rekordkalender - obwohl das Virus längst nicht aus der Welt ist. 23 Rennen würden einen Höchstwert bedeuten, zudem wird nach offizieller Sprachregelung noch nach einem Termin in der zweiten Jahreshälfte für den Großen Preis von China gesorgt. Beim Auftaktrennen in Bahrain am Sonntag (17.00 Uhr MESZ/Sky) dürfen Geimpfte ebenso auf die Tribünen wie Menschen, die eine Coronainfektion bereits durchlebt haben. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte will man wieder überall vor gut gefüllten Rängen fahren.

Erstmals dabei ist Saudi-Arabien mit einem Nachtrennen in Dschidda, was bereits verschiedene Menschenrechtsorganisationen auf den Plan gerufen hat. Zudem gibt Zandvoort in den Niederlanden nach der coronabedingten Absage 2020 sein Comeback nach 36 Jahren. In Deutschland wird nach derzeitigem Stand kein Rennen stattfinden. Im Vorjahr rückte der Nürburgring kurzfristig in den Kalender.

Der Formel-1-Kalender für 2021 im Überblick: