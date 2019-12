Maranello. Charles Leclerc beendet seine erste Saison in der Formel1 einen Platz besser als Teamkollege Vettel. Jetzt bindet Ferrari ihn langfristig.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Formel1: Ferrari verlängert Vertrag mit Leclerc bis 2024

Der Formel-1-Rennstall Ferrari hat den Vertrag mit Fahrer Charles Leclerc bis zum Ende der Saison 2024 verlängert. Das gab das Traditionsteam aus Maranello am Montag in einer Mitteilung bekannt. In der kommenden Saison fährt der 22 Jahre alte Monegasse Leclerc bei den Italienern weiterhin an der Seite des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel. Der Heppenheimer Vettel ist noch bis Ende des Jahres 2020 an die Scuderia gebunden.

Platz vier im ersten Jahr für Ferrari

"Ich kann es nach einem intensiven und aufregenden Jahr 2019 nicht erwarten, eine noch engere Beziehung mit dem Team aufzubauen", sagte Leclerc und ergänzte: "Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, und kann es kaum abwarten, in der nächsten Saison wieder loszulegen."

Leclerc fuhr in dieser Saison erstmals für Ferrari und beendete das Jahr als starker Vierter der WM-Wertung. Er landete dabei einen Platz vor Stallrivale Vettel. Dabei gelangen dem Youngster in Belgien und Italien zwei Saisonsiege. Zudem schaffte Leclerc mit sieben Pole Positions so viele wie kein anderer Formel-1-Fahrer 2019. Seine Premiere in der Motorsport-Königsklasse hatte Leclerc 2018 beim Sauber-Team gefeiert. (dpa)