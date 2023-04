Márquez fehlt in Austin: Bradl könnte einspringen

Austin Motorrad-Rennfahrer Stefan Bradl könnte beim dritten Lauf der MotoGP-Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Austin sein Comeback feiern und den erneut verletzt ausfallenden Marc Márquez vertreten. Der achtmalige Weltmeister aus Spanien wird sich auf den Heilungsprozess konzentrieren, wie das Honda-Werksteam mitteilte.

Noch ist nicht offiziell bestätigt, wer Márquez ersetzen wird. Der 30-Jährige hatte beim Saisonauftakt in Portugal einen Crash ausgelöst und sich dabei die Mittelhand gebrochen.

Bradl testete am Dienstag noch in Jerez. Er wird ohnehin nach Texas fliegen. Entweder wird er dort als Experte beim Fernsehsender ServusTV im Einsatz sein oder auf der Maschine. Bereits in der Vorsaison sprang der Bayer für Márquez ein. In acht Rennen holte er zwei Zähler.