Raserei ums große Geld: Formel 1 lässt sich nicht aufhalten

Szene vom Grand Prix von Österreich im Jahr 2019: Hier in Spielberg will die Formel 1 im Juli wieder Fahrt aufnehmen.

Essen. Die Formel 1 plant für Juli ihren Saisonstart. Die Teams sollen trotz Corona um die Welt jetten. Ein Kommentar.

Das erste Rennen um die sogenannte Automobil-Weltmeisterschaft fand in England statt, in Silverstone. Vor 70 Jahren war das, am 13. Mai 1950. Gefahren wurde an einem Samstag, denn der englische König George VI. bestand auf Sonntagsruhe. 21 Fahrer aus neun Ländern gingen an den Start, 200.000 Zuschauer ließen sich das neue Spektakel nicht entgehen. Der erste Sieger war der Italiener Giuseppe Farina, er wurde am Ende der Debütsaison im Alfa Romeo auch der erste Weltmeister.