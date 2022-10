Wechselt in die Supersport-Serie: Marcel Schrötter.

Moto2-Pilot Schrötter-Wechsel in die Supersport-Serie perfekt

Berlin. Marcel Schrötter setzte seine Motorrad-Karriere in der Supersport-WM fort. Der 29-Jährige kündigte an, von der kommenden Saison an für MV Agusta Reparto Corse um die WM für seriennahe Rennmaschinen zu fahren.

Schon beim vergangenen Rennen im thailändischen Burinam hatte der Landsberger angekündigt, die Moto2-Klasse zu verlassen, hatte aber noch nichts Konkretes über seine Pläne verlauten lassen.

Schrötter hatte 2008 begonnen, in der 125er-Klasse international zu starten. Seit zehn Jahren fährt er in der Moto2. In der Zeit gelangen ihm fünf Podiumsplätze und drei Pole-Positionen.

In dieser Saison ist Schrötter der einzige deutsche Stammpilot in den drei WM-Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3. Stefan Bradl hatte als Honda-Testpilot einige Male den Spanier Marc Marquez in der MotoGP ersetzt.

