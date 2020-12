Es gehört mittlerweile zum Anforderungsprofil der Topsportler von heute und morgen, dass sie gewissermaßen auch ihr eigener PR-Agent sind. Sie sind Marken in einem Milliarden-Business, die es zu pflegen oder aufzubauen gilt.

Wer Mick Schumachers 35-Sekunden-Internetvideo anlässlich seines Aufstiegs in die Formel 1 betrachtet, sieht unweigerlich Michael Schumacher vor sich. Hält man sich beim Abspielen die Ohren zu, erkennt man beim 21-Jährigen die Augenpartie, die ganze Mimik seines Vaters. Schließt man die Augen, ist es die gleiche Tonalität wie beim siebenmaligen Weltmeister; einzig den Kerpener Singsang hat der am Genfer See geborene Sohn nicht übernommen.

Mit Schumacher gewinnt die Formel 1 in Deutschland wieder an Bedeutung

Doch in dem Punkt sind die Motorsport-Fans vermutlich äußerst nachsichtig. Hauptsache, die Formel 1 hat endlich wieder einen Schumacher. Vater Michael ist einer der drei, vier größten Protagonisten der Geschichte – Sohn Mick für mehrere Jahre mit Sicherheit das meistbeachtete Talent der Königsklasse. Und er wird zahlreiche Fans von röhrenden Motoren und quietschenden Reifen wieder zurück vor die Fernseher bringen: Die Formel 1 hat in Deutschland an Ansehen und Anhängern verloren. Daran konnten auch die vier WM-Titel des zwar klugen und ironisch-unterhaltsamen, aber immer auch verbissen und kühl auftretenden Sebastian Vettel nichts ändern.

Das kann aus Sicht von Mick Schumacher aber nur ein erfreulicher Nebeneffekt sein. Denn er wird sich nun vorrangig um seine eigene sportliche Karriere kümmern. Und dabei wird für ihn zur größten Herausforderung, Mick Schumacher sein zu dürfen und nicht Michael Schumacher, der Zweite, sein zu müssen. Seine Familie hat schon vieles richtig gemacht, indem sie die privaten Angelegenheiten aus der Öffentlichkeit hielt. Aber den 21-Jährigen auch rein sportlich gleich bei seiner ersten Kurveneinfahrt in einem Grand Prix mit seinem Vater zu messen, wäre absolut falsch.

Weitere Themen Mick Schumacher fährt nächstes Jahr in der Formel 1

Mick Schumacher kann als Formel-2-Champion in die Formel 1 aufsteigen

Am Wochenende kann Mick Schumacher in Bahrain den Titel in der Formel 2 gewinnen. Bisher hat man ihn jenseits des Fachpublikums hauptsächlich aufgrund seines großen Namens in dieser Klasse wahrgenommen. Es ist daher genau der richtige Zeitpunkt, die vom Haas-Team angebotene Chance zu ergreifen und sein Talent in der Formel 1 unter Beweis zu stellen. In 23 Rennen hat er im kommenden Jahr die Möglichkeit, sich zu entwickeln – als Mick Schumacher und nicht als Sohn von Michael Schumacher.