Der Serbe Novak Djokovic zeigt die Siegerfaust: In Melbourne holte er am Sonntag seinen achten Titel.

Melbourne. Tennis-Star Novak Djokovic bleibt bei den Australian Open unantastbar. Am Sonntag bezwang er im Finale den Österreicher Dominic Thiem.

Novak Djokovic gewinnt zum achten Mal die Australian Open

Novak Djokovic hat zum achten Mal die Australian Open der Tennisprofis gewonnen. Der serbische Titelverteidiger setzte sich im Endspiel von Melbourne am Sonntag mit 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 gegen den Österreicher Dominic Thiem durch. Damit löst er den Spanier Rafael Nadal am Montag an der Spitze der Weltrangliste ab.

Djokovic rückt an Nadal und Federer heran

Für seinen insgesamt 17. Grand-Slam-Erfolg erhielt Djokovic umgerechnet ein Preisgeld von rund 2,5 Millionen Euro. Er rückt damit Rafael Nadal (Spanien/19) im Viertelfinale an Thiem gescheitert, und Roger Federer (Schweiz/20), von Djokovic im Halbfinale bezwungen, immer näher. Der 32-Jährige bleibt damit auch in seinem achten Endspiel der Australian Open unbesiegt. Thiem, der im Halbfinale Alexander Zverev bezwungen hatte, verpasste auch in seinem dritten Grand-Slam-Endspiel den ersten Titel.

Mit dem Erfolg von Djokovic setzte sich auch die Erfolgsserie der „Großen Drei“ seit dem Sieg von Stan Wawrinka (Schweiz) bei den US Open 2016 fort: Djokovic, Nadal und Federer haben die vergangenen 13 Grand-Slam-Titel unter sich. (dpa, sid)