Olaf Scholz gratuliert DFB-Frauen und reist zum Finale

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz wird zum EM-Finale nach London reisen. Das kündigte er nach dem Halbfinal-Sieg der deutschen Mannschaft an.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die deutschen Fußballerinnen zum Einzug ins EM-Finale beglückwünscht und hofft darauf, am Sonntag in London den Titelgewinn live im Stadion erleben zu können. „Das war eine großartige Leistung“, schrieb der SPD-Politiker in der Nacht zum Donnerstag auf Twitter. „Ich freue mich darauf, nach London zu fahren und das deutsche Team im Traumfinale gegen die Gastgeberinnen aus England im Wembley-Stadion zu unterstützen.“

Deutschland trifft im Finale auf Gastgeber England

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte sich zuvor im Halbfinale der Europameisterschaft in Milton Keynes mit 2:1 (1:1) gegen Frankreich durchgesetzt. Es trifft nun am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/ARD und DAZN) im Londoner Wembley-Stadion auf die englische Auswahl. (dpa)

