100 Tage vor Olympia: Forderungen nach Boykott und Absage werden lauter

Tokio. Die Spiele stehen vor der Türe, doch von olympischen Wert ist längst keine Rede mehr. Es heißt hingegen: "Kommen Sie bitte nicht nach Japan."

Es ist ein Brief, der die Veranstalter nervös machen könnte. 20 Professoren aus Japan haben ihn unterschrieben und stellen damit einen klaren Appell. Sie richten sich aber nicht an die Olympia-Organisatoren in Tokio, denn von denen erhoffen sie sich eh nichts mehr. Vielmehr wenden sich die Gelehrten in einem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, an „die deutschsprachige Öffentlichkeit“. Und von der fordern sie: „Kommen Sie bitte nicht nach Japan!“

Zu unsicher, zu teuer

Mit Ausländerfeindlichkeit hat das nichts zu tun. Die im ostasiatischen Land prominenten Unterzeichner – darunter der Philosoph Kenichi Mishima, die Politologin Mari Miura, der Soziologe Hiroki Ogasawara und die Schriftstellerin Yoko Tawada – erhoffen sich eher einen Boykott als Solidarität: „Wenn sich eine der durch ihre bisherigen sportlichen Leistungen ausgewiesenen Nationen aufraffen könnte, angesichts der Pandemie-Situation ihre olympische Mannschaft zu Hause zu lassen, würde diese Nicht-Entsendung eine Kettenreaktion unter den Nationen auslösen.“ Am Ende, so der Gedanke, stünde die Absage von „Tokyo 2020“, wie die Sommerspiele auch ein Jahr nach der Verschiebung genannt werden.

100 Tage vor deren neugeplanten Beginn wollen die Organisatoren davon nichts hören. Sie bemühen sich um Zuversicht, mimen Freude über den voranschreitenden Fackellauf. Aber auch ihnen ist klar, dass im einst so olympiabegeistern Japan längst eine deutliche Mehrheit den Spielen gegenüber skeptisch eingestellt ist. Als in der Pandemie zu unsicher und wegen der immerzu gestiegenen Kosten zu teuer wird Olympia vor allem noch gesehen.

Vorfreude Fehlanzeige

Beachtlich mittlerweile: die Opposition kommt nicht mehr nur aus den ausgewiesen kritischen Zirkeln von Intellektuellen. Längst haben Gesundheitsexperten offen Zweifel geäußert, dass die größte Sportveranstaltung der Welt in diesem Sommer wirklich ohne weitere Ausbreitung der Pandemie über die Bühne gehen kann. Auch aus der Wirtschaft, die lange Zeit durch Schweigen auffiel, gibt es inzwischen Gegenstimmen. Sogar unter den gut 100.000 Volunteers, den eigentlich stets eventbegeisterten Freiwilligenhelfern während der Spiele, hat Kritik an der Organisation zugenommen. So richtig viel Vorfreude ist von keiner Seite mehr zu hören.

Nicht einmal unter den Athleten. Eine um den Jahreswechsel unter 42 japanischen Sportlern durchgeführte Befragung dokumentiert weit verbreitete Zweifel und mindestens gedämpfte Vorfreude. 38 Prozent gaben darin zu Protokoll, dass in der aktuellen Situation ihre Motivation nachlasse. Außerdem fanden 26 Prozent, dass sich die öffentliche Debatte um die Sinnhaftigkeit dieser Spiele auch auf ihr Gemüt auswirke. Und das Ganze ist auch nicht mehr nur anonym: Die meinungsstarke Langstreckenläuferin Hitomi Niiya sagte zuletzt in einem Interview auf die Frage, ob sie sich auf Olympia freue: „Als Sportlerin will ich es durchziehen. Als Mensch will ich es nicht.“ Schon im August hatte sie verlautbart, man könne die Spiele auch absagen, „wenn die Bürger dagegen sind“.

IOC-Präsident Bach fordert Ende der Diskussionen

Auch die Sportfunktionärin Kaori Yamaguchi, Bronzemedaillengewinnerin im Judo bei den Spielen von Seoul 1988 und Exekutivkomiteemitglied des Japanischen Olympischen Komitees, hat schon Zweifel geäußert. In einem Meinungsartikel in der liberalen Zeitung Asahi Shimbun beklagte sie: „Der Standpunkt, die Menschen zurückzulassen und die Spiele einfach durchzuziehen, ist nicht im ursprünglich sportlichen Sinne von Olympia. Es sieht so aus, als gehe es dabei um Politik, um Wirtschaft, um kühle Erwägungen.“

IOC-Präsident Thomas Bach hat die Welt aufgefordert, nicht weiter über einen Ausfall zu diskutieren. „All diese Spekulationen schmerzen die Athleten in ihrer Vorbereitung.“ Dabei ist unklar, was die Athleten mehr schmerzt: zu den Gefahren zu schweigen oder sie offen anzusprechen. So sagte Takuya Haneda, japanischer Bronzemedaillist im Kanuslalom bei den Spielen von Rio 2016, über seine Olympiavorbereitungen: „Ich glaube, es gibt im Moment Wichtigeres. Ich muss mir jeden Schritt, heute und morgen, gut überlegen. Die Welt ist im Moment voller Risiken.“ Nicht für alle ist dabei sein dieser Tage noch alles.