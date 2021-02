Olympia 2032 in NRW: Bürgerbefragung bis zum Frühherbst

Düsseldorf. Die Region Rhein-Ruhr will im Land um Zustimmung für die Ausrichtung der Spiele werben. Konkurrent Brisbane aber ist offenbar im Vorteil.

Armin Laschet verbreitete noch am Dienstag Optimismus für Olympia 2032 an Rhein und Ruhr, am Freitag ist eine PK mit dem NRW-Ministerpräsidenten und Chefplaner Michael Mronz angesetzt - doch offenbar liegt der australische Bundesstaat Queensland mit seiner Hauptstadt Brisbane beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in der Gunst offenbar ganz weit oben. Das würde die Chancen einer potenziellen Bewerbung der Rhein-Ruhr-Initiative schmälern.

Wie der Branchendienst insidethegames.biz berichtet, will die IOC-Evaluierungskommission dem Exekutivkomitee Brisbane empfehlen. Das IOC würde dann auch exklusive Gespräche mit den Verantwortlichen der Queensland-Bewerbung aufnehmen, um eine sogenannte Roadmap bis zu den Spielen in elf Jahren zu erstellen.

Queensland: Rückendeckung und Bauten vorhanden

Brisbane sieht sich gerüstet für Olympische Sommerspiele, den dritten auf dem Kontinent nach 1956 (Melbourne) und 2000 (Sydney). Laut Anastasia Palaszczuk, der Premierministerin von Queensland, sind 85 Prozent der Infrastruktur bereits vorhanden. Die Rückendeckung für das Großprojekt ist offenbar groß. „Alle drei Regierungsebenen sind mit an Bord und arbeiten fieberhaft“, erklärte Brisbanes Bürgermeister Adrian Schrinner.

Die sogenannte „Future Host Summer Commission“, die sich unter der Leitung der Norwegerin Kristin Kloster Aasen mit der Bewertung zukünftiger Gastgeber befasst, habe die Vorschläge mehrerer Städte und Regionen geprüft. Das Konzept von Queensland hat dabei laut insidethegames den besten Eindruck hinterlassen. John Coates, Vorsitzender des australischen Olympia-Komitees und enger Verbündeter des IOC-Präsidenten Thomas Bach, leitete 2019 eine Arbeitsgruppe, die eine Änderung des Verfahrens zur Auswahl einer Gastgeberstadt für 2032 prüfte.

Befragung könnte mit Bundestagswahl gekoppelt werden

Die Initiative Rhein-Ruhr hat offiziell noch keine Bewerbung in den Ring geworfen. Die Bürgerbefragung zu einer möglichen Bewerbung soll eventuell mit der Bundestagswahl am 26. September gekoppelt werden. „Dies wäre ein möglicher Termin“, sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Über den Termin für die Bürgerbefragung in Nordrhein-Westfalen wird am Freitag bei einem Treffen von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mit den Oberbürgermeistern der betroffenen Städte sowie Michael Mronz, Initiator von Rhein Ruhr City 2032, in Düsseldorf beraten. (sid/dpa)