Ringer Stäbler: Ich hoffe, mein Körper behält die Antikörper

Berlin. Die Impfdebatte im Sport geht weiter. Immer mehr Stimmen sprechen sich für eine zeitnahe Immunisierung der deutschen Olympia-Athleten aus.

Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler hat sich für eine Corona-Impfung der deutschen Olympia-Teilnehmer ausgesprochen. „Das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Aber wir alle haben für diesen Traum so viel geopfert. Wir wollen uns nicht vordrängen, aber für diesen Traum würde ich die Ausnahme zulassen“, sagte der 31-Jährige am Mittwoch: „Die Olympischen Spiele bringen so viel Positives für die Gesellschaft. Wenn es möglich sein sollte, bin ich dafür, die Athleten zu impfen, die das möchten.“

Für Stäbler selbst stellen sich nach seiner Corona-Erkrankung vor einem halben Jahr allerdings viele Fragen. „Brauche ich die Impfung? Und wann wäre es sinnvoll? Und welche wäre für mich die richtige? Diese Fragezeichen verunsichern ungemein“, sagte der deutsche Vorzeigeringer, der seine internationale Karriere nach den Spielen beenden wird: „Ich habe momentan noch Antikörper. Deshalb wäre es mir am allerliebsten, wenn mein Körper die Antikörper behalten würde. Dennoch bleibt ohne die Impfung die Gefahr, dass der Olympia-Traum durch eine Infektion kurz vor Olympia verpufft.“

Langstreckenläufer Arne Gabius, selbst Assistenzarzt in einem Stuttgarter Krankenhaus, sagte: „Ich halte es für richtig, dass man die Sportler impft. Über wie viele Dosen sprechen wir denn da? Vielleicht knapp 1000. Vermutlich werden in Deutschland mehr Dosen am Tag weggeschmissen.“ Weniger bürokratisch geht es etwa in Polen zu, wo Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch versprach, die gesamte Olympiamannschaft impfen zu lassen.

Mediziner Bloch empfiehlt Erstimpfung im Mai

Sportmediziner Wilhelm Bloch hält die flächendeckende Impfung der Athletinnen und Athleten vor den Olympischen Sommerspielen (23. Juli bis 8. August) für nahezu alternativlos. Er hätte „Bauchschmerzen dabei, ohne die Option mit Impfungen so ein Großevent durchzuziehen“, sagte der Professor der Deutschen Sporthochschule Köln: „Wir haben kein stärkeres Schwert als die Impfung.“

Für eine Erstimpfung der Sportler wäre Mai ein gut gewählter Zeitpunkt, sagte der Sportmediziner. Die Verabreichung des Vakzins könne „ein bis zwei Tage Trainingspause“ zur Folge haben, dies stehe aber in keinem Vergleich zu den Folgen einer Coronainfektion.

„Es wäre das Ungünstigste für einen Athleten, sich in den nächsten zwei Monaten zu infizieren - unabhängig davon, ob es längerfristige Folgen hat. Die Sportler werden im Großteil gut durchkommen. Aber es ist eine Erkrankung, die den Körper mehrere Wochen belastet“, sagte Bloch. Gerade bei Ausdauersportlern könnte sich nach derzeitiger Studienlage selbst nach einem schwachen Verlauf die Leistungskurve „um ein paar Prozent verschieben“.

Mehr News und Hintergründe

Für Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, wäre es „nicht verantwortbar“, Athletinnen und Athleten ungeimpft zu den Olympischen Spielen in Tokio zu entsenden. Das sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch im Saarländischen Rundfunk. Über eine Aufhebung der Priorisierung müsse allerdings die Ständige Impfkommission entscheiden, nicht der Sportausschuss des Deutschen Bundestags, erklärte Freitag.

SPD-Politikerin Dagmar Freitag tritt für die Impfung der Athleten ein. Foto: dpa

Die 68-Jährige fordert keine Bevorzugung für Sportler. Man müsse eine Lösung finden, „die ich auch der Supermarktkassiererin gegenüber vertreten kann“, sagte Freitag 100 Tage vor der geplanten Eröffnungsfeier der Spiele. (sid/dpa)