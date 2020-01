Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ovtcharov bei German Open im Achtelfinale

Magdeburg. Dimitrij Ovtcharov hat bei den German Open in Magdeburg als erster deutscher Topspieler das Achtelfinale erreicht.

Der Weltranglisten-Elfte vom Champions-League-Sieger Fakel Orenburg gewann in der ersten Hauptrunde in 4:0 Sätzen gegen Lim Jonghoon aus Südkorea. Das erhoffte Duell mit dem erst 16 Jahre alten Tischtennis-Wunderkind Tomokazu Harimoto kommt allerdings nicht zustande. Der Japaner verlor überraschend gegen Chuang Chih-Yuan aus Taiwan, der in der Bundesliga mehrere Jahre für TTF Ochsenhausen, SV Plüderhausen und Werder Bremen gespielt hat.

Zusammen mit seinem Nationalmannschafts-Kollegen Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken hatte Ovtcharov zuvor sogar als einziges deutsches Doppel das Viertelfinale erreicht. Die beiden besiegten die WM-Zweiten Ovidiu Ionescu und Alvaro Robles (Rumänen/Spanien) mit 3:0. Timo Boll und sein Düsseldorfer Vereinskollege Ricardo Walther sowie die im vergangenen Jahr so starken Benedikt Duda und Qui Dang schieden dagegen am Donnerstag schon in der ersten Hauptrunde aus.