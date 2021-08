Paralympics: Annika Zeyen fährt "mit gemischten Gefühlen"

Essen/Tokio. Im Rollstuhlbasketball ist Annika Zeyen (36) schon Paralympics-Siegerin. In Tokio will sie nun auch als Handbikerin eine Medaille gewinnen.

Dass diese Paralympischen Spiele für Annika Zeyen anders als die vorherigen vier sein würden, lässt sich schon an der Wahl des Trainingslagers erkennen. Statt mit ihren Teamkolleginnen in einer Halle zu schwitzen, spulte die 36-Jährige Kilometer in den italienischen Alpen ab. Höhenluft schnuppern, statt Taktik einstudieren. Von der Mannschaftssportlerin zur Einzelkämpferin. Diesen Umstieg hat Annika Zeyen gemeistert. Hier spricht sie über ihre Ziele bei den am Dienstag beginnenden Spielen.

Frau Zeyen, Sie waren vier Mal als Rollstuhlbasketballerin bei den Paralympischen Spielen, 2012 haben Sie mit dem deutschen Team Gold gewonnen. In Tokio sind Sie nun als Handbikerin dabei, und das mit guten Medaillenchancen. Wie geht das?

Annika Zeyen: Mit viel Training, viel Disziplin und viel Ausdauer. Das hört sich so leicht an, mal eben die Sportart zu wechseln und wieder erfolgreich zu sein. Aber da steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter.

Warum sind Sie umgestiegen?

Zeyen: Ich finde Rollstuhlbasketball noch immer total toll. Aber 2016 habe ich meine Karriere beendet, weil ich mal wieder etwas mehr für mich entscheiden wollte, wie ich meine Zeit verbringe. Im Einzelsport kann ich mir meine Trainingszeiten besser selbst einteilen und habe nicht mehr jedes Wochenende Bundesligaspiele. Natürlich ist das jetzt nicht weniger Trainingsaufwand, aber ich habe mehr Möglichkeiten, selbst zu bestimmen.

Innerhalb kurzer Zeit haben Sie es nach Ihrem Umstieg zur zweimaligen Weltmeisterin im Handbike-Straßenrennen gebracht. Sind Sie einfach ein Allround-Talent auf Rädern?

Zeyen: Die Grundfitness war natürlich da, ich hatte gute Kraftwerte und habe auch als Basketballerin immer viel Ausdauertraining gemacht. Sonst hätte ich es sicher nicht hinbekommen, mit dem Handbike so schnell ein so hohes Niveau zu erreichen. Dazu kommt die Wettkampferfahrung, ich kenne das alles ja schon, das hilft.

Was erhoffen Sie sich für Tokio?

Zeyen: Mein Ziel ist es schon, eine Medaille zu gewinnen. Allerdings fahren wir in Tokio mit einer Klassifizierungsgruppe zusammen, in der die Athletinnen etwas weniger eingeschränkt sind. Es wird daher viel schwieriger für mich, eine Medaille zu holen als bei der WM. Ich bin in der Klasse Handbike 3, und wir fahren in Tokio auch gegen die Klasse H4. Ich habe eine Querschnittslähmung, in der H4 fahren Sportlerinnen, die zum Beispiel eine Beinprothese haben. Die verfügen über ihre volle Rumpfstabilität, das ist gegenüber einer Querschnittslähmung natürlich ein Vorteil.

Und sorgt auch intern immer wieder für Diskussionen darüber, wer in welche Klasse gehören sollte. Könnte man die Klassifizierungen vereinfachen?

Zeyen: Ich denke nicht. Generell ist es ja super, dass es dieses System gibt. Es muss einem halt klar sein, dass man es nie zu 100 Prozent fair machen kann. Man hat eine Spanne von A bis B, und es wird immer Leute geben, die sind näher an A oder näher an B und andere sind in der Mitte. Irgendwo müssen die Grenzen aber gesetzt werden, da müssen einzelne Athleten dann leider damit leben, vielleicht einen kleinen Nachteil zu haben.

Mit was für einem Gefühl fahren Sie nach Tokio? Die Spiele stehen ganz im Zeichen der Corona-Pandemie, alles wird anders, alles wird schwieriger werden.

Zeyen: Mit gemischten Gefühlen. Mir ist bewusst, dass es keine Paralympics werden, wie ich sie kenne. Wo Familie und Freunde dabei sind, wo man eine Eröffnungsfeier hat, bei der man richtig in Stimmung kommt. Wir haben diesmal auch deutlich mehr Organisationsaufwand, mit Fiebermessen jeden Tag, zwei PCR-Tests vor der Abreise, die Einreise wird kompliziert, vor Ort werden wir quasi in Quarantäne sein. Trotzdem bin ich sehr dankbar, dass die Paralympics stattfinden können.

Sie sind querschnittsgelähmt, seit sie 14 Jahre alt sind. Welche Rolle spielt der paralympische Spitzensport in Ihrem Leben mit dieser Behinderung?

Zeyen: Eine riesengroße. Sport war auch vor meinem Unfall wichtig für mich. Als ich danach dann gemerkt habe, dass man auch im Rollstuhl noch Sport machen kann, ist mir ein sehr großer Stein vom Herzen gefallen. Ich habe durch den Parasport unheimlich viel erlebt. Ich habe auch viel gelernt. Wenn ich an meine Anfangszeit im Rollstuhl denke: Ich konnte mir von den anderen Rollstuhlbasketballern unheimlich viel für den Alltag abgucken. Am Anfang ist man noch sehr unsicher, wie man mit der Situation umgehen soll, im Rollstuhl zu sitzen. Da hat mir der Sport sehr viel Selbstbewusstsein gegeben.

Hadern Sie heute noch mit Ihrer Querschnittslähmung?

Zeyen: Nein. Auch am Anfang habe ich nicht so sehr damit gehadert. Ich hatte immer eine ganz tolle Unterstützung, vor allem durch meine Familie und meine Freunde. Wir haben von Anfang an versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Man kann nicht ändern, dass der Unfall passiert ist. Aber man kann beeinflussen, was man daraus macht, wie man mit der Behinderung lebt.

Sie haben daraus gemacht, nun zum fünften Mal an Paralympischen Spielen teilzunehmen. Und jetzt? Noch eine Medaille? Und dann in Paris die sechsten Spiele?

Zeyen: Ich habe mich voll auf Tokio konzentriert, weiter gucke ich im Moment noch nicht. Da noch mal eine Medaille zu gewinnen, wäre richtig, richtig toll.

