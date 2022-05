Patrick Vieira tritt bei Platzsturm nach Everton-Fan

Liverpool. Als die Fans des FC Everton auf dem Platz stürmten, geriet der frühere Weltmeister Patrick Vieira mit einem Anhänger aneinander.

Der frühere französische Fußball-Weltmeister Patrick Vieira hat sich bei einem chaotischen Platzsturm in Liverpool eine Tätlichkeit gegen einen Fan geleistet. Fernsehbilder zeigen den Teammanager von Crystal Palace nach dem 2:3 beim damit geretteten FC Everton, wie er einen jungen Mann packt und nach ihm tritt.

Der englische Verband FA kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. Vor seinem Tritt war Vieira von dem mutmaßlichen Everton-Anhänger mit dem Handy gefilmt und bedrängt worden. Der Fan revanchierte sich mit einem Schubser für Vieiras Angriff, ehe der Coach von anderen Zuschauern abgedrängt wurde.

Patrick Vieira: „Ich habe dazu nichts zu sagen“

„Ich habe dazu nichts zu sagen“, erklärte der 45-Jährige angesprochen auf den Zwischenfall. Everton-Trainer Frank Lampard berichtete, er habe Vieira Schutz in der Heimkabine bieten wollen, ihn aber nicht „gekriegt. Er ist 80 Yards über den Platz gerannt.“

Wie in Deutschland bereiten Platzstürme den Verantwortlichen auf der Insel zunehmend Sorgen. Am Donnerstag war ein Fan von Zweitligist Nottingham Forest zu 24 Wochen Haft verurteilt worden. Er hatte Billy Sharp, Kapitän von Sheffield United, nach dem Halbfinal-Rückspiel in den Play-offs zur Premier League einen Kopfstoß versetzt. Bei beiden Halbfinal-Duellen im Kampf um den letzten freien Platz in der 3. Liga gab es ähnliche Szenen. (sid)

