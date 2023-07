Rekordtransfer von Rice zum FC Arsenal perfekt

London. Der Wechsel von Declan Rice, dem jetzt teuersten englischen Fußball-Profi, zum FC Arsenal gilt seit Wochen als ausgemacht, nun ist er offiziell.

Der Rekordtransfer von Declan Rice zum FC Arsenal ist perfekt. Fünf Stunden, nachdem West Ham United den Abgang des englischen Nationalspielers offiziell bekannt gegeben hatte, machten auch die Gunners den Deal öffentlich. Rice habe einen "langfristigen Vertrag" beim FC Arsenal unterschrieben, teilte der Club aus London am Samstag mit. Auf die Höhe der Ablöse ging Arsenal nicht ein.

Rekordtransfer für einen englischen Fußball-Profi

Laut britischen Medien haben sich beide Klubs auf eine Summe von 105 Millionen Pfund (121,8 Millionen Euro) geeinigt. Damit wäre der defensive Mittelfeldspieler der teuerste britische Fußballprofi. Diese Höchstmarke hatte bislang Jack Grealish gehalten, der 2021 für 117,5 Millionen Euro von Aston Villa zu Manchester City gewechselt war. Für West Ham ist es zudem die größte Transfereinnahme, die der Premier-League-Club für einen Spieler je erhalten hat.

Westham prescht vor

Die Hammers hatten bereits am Samstagmorgen den Abgang ihres Leistungsträgers "für eine britische Rekordablösesumme" verkündet. Den FC Arsenal als aufnehmenden Klub nannte West Ham in seiner Mitteilung jedoch nicht. Auch in dem auf der Hammers-Internetseite veröffentlichten offenen Brief des Spielers blieb Arsenal als neuer Klub unerwähnt. Einem Sky-Bericht von Freitag zufolge hatten die Anwälte des FC Arsenal den Wechsel verzögert und damit für Frust bei West Ham gesorgt.

Rice wird damit Teamkollege des deutschen Nationalspielers Kai Havertz, der ebenfalls in diesem Sommer vom FC Chelsea gekommen war. "Declan bringt zweifelsohne Qualität in den Club. Er ist ein außergewöhnliches Talent und hat das Potenzial, hier sehr erfolgreich zu sein", sagte Arsenals Trainer Mikel Arteta.

Angeblich wollte auch der FC Bayern Declan Rice

Bevor sich Rice mit Arsenal auf einen Transfer geeinigt hatte, waren mehrere Klubs an seiner Verpflichtung interessiert gewesen. Zuletzt soll Manchester City aus dem Wettbieten ausgestiegen sein. Auch dem FC Bayern München wurde ein Interesse an Rice nachgesagt. Für West Ham bestritt er insgesamt 245 Pflichtspiele, in der vergangenen Saison gewann er mit dem Klub die Conference League.

"Declan wird für immer einen besonderen Platz in den Herzen der Hammers-Fans und aller hier im Club einnehmen", sagte Miteigentümer David Sullivan laut Pressemitteilung. Trainer David Moyes ergänzte jedoch: "West Ham United ist ein riesiger Club, und die Geschichte hat gezeigt, dass kein Spieler jemals größer ist als der Club." (dpa)

