Remis zum Start der Schach-WM

Dubai. Mit einem Remis in 45 Zügen hat in Dubai die Schach-WM begonnen. Der russische Spieler Jan Nepomnjaschtschi erzwang gegen Magnus Carlsen aus Norwegen in ausgeglichener Stellung nach vier Stunden Spielzeit eine Zugwiederholung.

Weltmeister Carlsen spielte Schwarz und bot im achten Zug ein Bauernopfer an, das den meisten Kommentatoren neu und bisher fast nur in Partien zwischen starken Computerprogrammen gespielt worden war. Nepomnjaschtschi zeigte sich vorbereitet, fand aber keinen Weg, um Vorteil zu spielen und opferte den Bauern zurück, um aus der Defensive zu kommen.

Der 31 Jahre alte Herausforderer aus Russland sprach von einer "feinen Partie von Magnus". Carlsen räumte "einige nervöse Momente" ein, zeigte sich aber mit der erreichten Punkteteilung zufrieden. In der zweiten Partie am Samstag ab 13.30 Uhr deutscher Zeit hat der Norweger die weißen Steine.

Laut dem Urteil der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada dürfen Fahne und Symbole Russlands nicht gezeigt werden. Nepomnjaschtschi tritt daher unter dem Logo des Russischen Schachverbands an. Vor der ersten Partie wurde am Spieltisch der Schriftzug "Chess Federation of Russia" entfernt. Nun steht dort nur noch die Abkürzung FCR.

Notation der ersten Partie

Weiß: Jan Nepomnjaschtschi (Russland) - Schwarz: Magnus Carlsen (Norwegen)

Spanisch

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. O-O Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 O-O 8. h3 Sa5 9. Sxe5 Sxb3 10. axb3 Lb7 11. d3 d5 12. exd5 Dxd5 13. Df3 Ld6 14. Kf1 Tfb8 15. Dxd5 Sxd5 16. Ld2 c5 17. Sf3 Td8 18. Sc3 Sb4 19. Tec1 Tac8 20. Se2 Sc6 21. Le3 Se7 22. Lf4 Lxf3 23. gxf3 Lxf4 24. Sxf4 Tc6 25. Te1 Sf5 26. c3 Sh4 27. Te3 Kf8 28. Sg2 Sf5 29. Te5 g6 30. Se1 Sg7 31. Te4 f5 32. Te3 Se6 33. Sg2 b4 34. Ke2 Tb8 35. Kd2 bxc3+ 36. bxc3 Txb3 37. Kc2 Tb7 38. h4 Kf7 39. Tee1 Kf6 40. Se3 Td7 41. Sc4 Te7 42. Se5 Td6 43. Sc4 Tc6 44. Se5 Td6 45. Sc4 Remis

Stand: 0,5:0,5

