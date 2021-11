Remis im Spitzenspiel: Italien muss um Direktticket bangen

Essen. Im Spitzenspiel der Gruppe C der WM-Qualifikation kam Italien gegen die Schweiz nicht über ein 1:1 hinaus. Siege für Schottland und England.

Europameister Italien muss weiter um das Direktticket für die Fußball-WM in Katar bangen. Im Spitzenspiel der Gruppe C kam die Squadra Azzurra gegen die Schweiz nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, Jorginho setzte dabei kurz vor Schluss einen Foulelfmeter nach Videobeweis über das Tor der Eidgenossen (90.).

Beide Teams stehen vor dem letzten Spieltag bei 15 Punkten. Italien (13:2) liegt nur wegen des besseren Torverhältnisses vor den Schweizern (11:2). Damit kommt es am Montag (20.45 Uhr) zum Fernduell um Platz eins und die damit verbundene sichere Qualifikation für die WM 2022. Italien tritt in Nordirland an, die Schweizer empfangen Bulgarien. Der Tabellenzweite muss in die Play-offs.

Im Stadio Olimpico von Rom gab es früh eine kalte Dusche für die Gastgeber. Silvan Widmer vom Bundesligisten FSV Mainz 05 sorgte mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze für die Gästeführung (11.), die Schweizer hätten in der Folge sogar erhöhen können. Stattdessen gelang Giovanni di Lorenzo (36.) der Ausgleich.

Im zweiten Durchgang verflachte das Spiel. Italien, das ohne den verletzten Kapitän Giorgio Chiellini (37) antreten musste, hatte durch Jorginho die große Chance zum Sieg. Doch der Mittelfeldmann vergab den Strafstoß kläglich.

Schottland sichert sich Platz 2

Schottland sicherte sich am vorletzten Spieltag Playoff-Platz zwei in der Gruppe F hinter den bereits souverän qualifizierten Dänen. Beim 2:0 (1:0)-Sieg in Moldau trafen Nathan Patterson (38.) und Che Adams (65.) für die Gäste, die auch durch Verfolger Israel (2:4 in Österreich) nun nicht mehr von Platz zwei verdrängt werden können. Die Bundesliga-Profis Louis Schaub (2) und Marcel Sabitzer (1) sorgten nach 1:2-Rückstand mit ihren Treffern noch für den Heimsieg der Österreicher mit Trainer Franco Foda. Dänemark führt nach dem 3:1 (1:0) gegen Färöer mit der optimalen Ausbeute von 27 Punkten vor Schottland (20) sowie Israel und Österreich (beide 13).

England nach klarem Sieg mit guter Ausgangsposition

Nach dem 5:0 (5:0)-Kantersieg gegen Außenseiter Albanien hat England im finalen Fernduell mit Polen am kommenden Montag (20.45 Uhr) die klar besseren Karten - schon ein Punkt würde den Three Lions im letzten Spiel der Gruppe I in San Marino für das direkte WM-Ticket nach Katar reichen. Beim 4:1 (3:1) der Polen in Andorra erzielte Bayern-Torjäger Robert Lewandowski das Führungstor und den Treffer zum Endstand. Ex-Weltmeister England (23 Punkte) behauptete seine drei Zähler Vorsprung auf die Polen, die am Montag Ungarn empfangen. (sid/dpa)

